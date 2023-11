Pallanuoto femminile, le migliori italiane della nona giornata di A1. Claudia Marletta trascina L’Ekipe Orizzonte

La nona giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile, ultima del girone d’andata, si è giocata tra mercoledì 22 e sabato 25 novembre 2023: è stata definita la griglia della Final Six di Coppa Italia, alle quali prenderanno parte anche le acesi della Brizz Nuoto, trascinate da Anita Vitaliano nella vittoria sul Como Nuoto Recoaro.

Torna in vetta in solitaria L’Ekipe Orizzonte, con le etnee guidate al successo a Padova da Claudia Marletta, mentre alle spalle delle catanesi il Rapallo rimescola le carte in chiave secondo posto grazie ad una prestazione monstre di Roberta Bianconi contro la SIS Roma.

Guya Zizza partecipa alla goleada del Trieste sulla Locatelli Genova, infine Federica Morrone permette al Cosenza di strappare un punto nel match contro il Bogliasco. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA NONA GIORNATA

Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte): se la compagine etnea ritorna da sola in testa alla classifica vincendo in casa del Plebiscito Padova il merito, oltre che della difesa che per quasi 20 minuti non subisce gol, è anche della tripletta dell’attaccante classe 1995, che così con un giorno d’anticipo si fa un bel regalo per i suoi 28 anni.

Guya Zizza (Pallanuoto Trieste): la cinquina dell’attaccante classe 2004 rischia quasi di passare inosservata all’interno del 26-1 con cui le giuliane si sbarazzano della Locatelli Genova, rilanciando le proprie velleità di seconda posizione dopo il successo in casa dell’Orizzonte.

Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto): se le liguri restano a -3 dalla vetta nel terzetto al secondo posto alle spalle delle etnee, il merito è tutto della veterana classe 1989, che schianta la SIS Roma nello scontro diretto affondando la compagine capitolina con 9 reti.

Anita Vitaliano (Brizz Nuoto): le acesi accedono alla Final Six di Coppa Italia vincendo in casa del Como Nuoto Recoaro anche grazie al poker della centrovasca classe 2001. Le siciliane rimarcano così il ruolo di sesta forza del campionato, avendo battuto tutte le rivali dirette nella corsa alla salvezza.

Federica Morrone (Cosenza Pallanuoto): le calabresi escono dallo scontro diretto contro il Bogliasco con un punto preziosissimo che allontana ulteriormente la zona calda della classifica ed il merito è anche della centrovasca classe 2005, che sigla una tripletta.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti