Nuoto, Rivolta delude nei 50 farfalla agli Europei in corta, fuori in batteria. Avanti Busa e Ferraro

Italia che non incide nei 50 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta di scena nella vasca rumena di Otopeni. Michele Busa e Christian Ferraro staccano il pass per le semifinali, ma senza impressionare, rientrando nel penultimo atto al nono e al quindicesimo tempo assoluto.

Il primo a scendere in acqua per gli azzurri è stato Busa nella quarta batteria, con il secondo posto alle spalle dell’estone Daniel Zaitsev. Il tempo però e buono, molto buono per le sue potenzialità: un 22”86 a soli cinque centesimi dal primato personale, che gli significa la nona piazza assoluta, per la finale bisognerà andare oltre i propri limiti.

Nell’ultima batteria sono invece due gli azzurri presenti, Christian Ferraro e Matteo Rivolta. Gli occhi sono tutti per il capitano della selezione azzurra in assenza di Gregorio Paltrinieri, che stecca: gara lenta in 23”19, sesto posto in gara e diciassettesimo assoluto, primo degli esclusi. Ma sarebbe sempre andata così arrivando alle spalle anche di Ferraro, che con il suo crono di 23”17 si prende la quindicesima piazza.

Il miglior tempo è dello svizzero Noe Ponti, che ha nuotato con apparente facilità in 22”17 e che sembra intenzionatissimo alla doppietta dopo il successo nei 100. Alle sue spalle l’ungherese Sebastian Szabo in 22”40, chiude il virtuale podio il francese Maxime Grousset in 22”42.

