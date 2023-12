Nuoto, Matteo Rivolta quarto nei 100 farfalla agli Europei in vasca corta. Ponti vince con il record europeo. Ottavo Busa

Niente coniglio dal cilindro per Matteo Rivolta e Michele Busa. I due azzurri rimangono fuori dal podio nei 100 farfalla agli Europei in vasca corta di Otopeni, osservando da vicino la grande prova dello svizzero Noe Ponti che aggiorna il record continentale di specialità a distanza di quattordici anni.

I due azzurri rimangono un po’ sullo sfondo negli ultimi 75 metri, con Maxime Grousset e Jacob Peters che iniziano a darsi battaglia. Ma nell’ultima vasca l’elvetico sale in cattedra e mette il turbo, spaccando in due l’acqua e andando a toccare in 48”47, un centesimo meglio del russo Korotyskin, che firmò il suo tempo nel lontano 2009 in Coppa del Mondo per quello che, per poco più di sette anni, è stato anche il primato mondiale.

Tornando agli italiani, Rivolta quantomeno ci prova negli ultimi 25 metri: l’orgoglio però non basta per sopravanzare Grousset, secondo in 49”00, e Peters terzo in 49”98. Il suo 50”24 gli vale soltanto il quarto posto. Busa invece finisce la benzina nelle ultime bracciate, chiudendo ottavo in 50”61.

