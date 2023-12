Nuoto, Lorenzo Mora: “Bene il bronzo, anche se non è un tempone. Spero di fare meglio nei 200 dorso”

Arriva la seconda medaglia per l’Italia ai Campionati europei di nuoto in vasca corta di Otopeni 2023. Dopo l’argento di Alberto Razzetti nei 200 misti, è Lorenzo Mora a salire sul terzo gradino del podio nei 100 dorso: l’azzurro è arrivato ex-aequo con il rumeno Andrei Ungur per prendersi questo bronzo.

L’azzurro non doveva neanche prendere parte a questa finale per un errore riscontrato nei tempi, poi è stato riammesso e si è preso questa medaglia. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport in zona mista dopo il 50.04 fatto segnare in questa prova: “Sono stati due giorni piuttosto intensi per vari motivi, da ieri pomeriggio a ora. Non è un tempone, ma ho dato tutto quello che avevo ed evidentemente valgo un 50.“

“Contento comunque di prendere una medaglia: dalla corsia zero era un regalo essere presente in questa finale e ho dato tutto quello cge avevo. E’ valso un bronzo e non si butta via: vediamo adesso cosa riusciamo a fare nei 200 se riesco a portare a casa qualcosa di diverso. Adesso bisogna nuotare e fare esperienza, imparando a gestire certe situazioni che non avevo gestito fino a ora: spero di poter crescere anche a 25 anni, posso fare ancora meglio“.

