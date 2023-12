NBA, risultati della notte (31 dicembre): Haliburton nella storia. Sorride Fontecchio, Doncic batte Curry

Sono sei le partite di una notte NBA che è diventata storica grazie all’incredibile prestazione di Tyrese Haliburton. La stella degli Indiana Pacers è diventato il terzo giocatore di sempre a segnare oltre 20 punti e 20 assist in due partite consecutive. Prima di lui erano riusciti in questa impresa solo due leggende come Magic Johnson nel 1984 e John Stockton nel 1990. Una prova clamorosa quella di Haliburton, che ha firmato 22 punti e soprattutto 23 assist nel successo dei suoi Indiana Pacers per 140-126 contro i Ney York Knicks, ai quali non è bastato un Donte DiVincenzo da 38 punti, suo career high in NBA.

Continua il buon momento di Simone Fontecchio, che gioca 31 minuti (il più utilizzato) nella vittoria di Utah contro Miami per 117-109. L’azzurro è in campo anche nei minuti finali, nei quali i Jazz riescono a fare loro la partita. Per Fontecchio alla fine ci sono 12 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e 2 palle recuperate. Una Utah trascinata dai 22 punti di Collin Sexton e dalla doppia doppia di Kelly Olynyk (19 punti e 10 assist). Miami perde ancora per infortunio Butler e va ko nonostante un Bam Adebayo da 28 punti e 16 rimbalzi.

Un Luka Doncic da 39 punti, 10 assist e 8 rimbalzi guida i Dallas Mavericks al successo sul campo dei Golden State Warriors per 132-122. Prestazione scintillante dello sloveno, che vince il duello con Steph Curry, che chiude il suo incontro con 25 punti e 7 assist. Per Golden State si tratta del terzo ko consecutivo e al momento la squadra di Steve Kerr non giocherebbe nemmeno il Play-In.

Un’altra squadra in crisi sono i Los Angeles Lakers, arrivati alla loro settima sconfitta nelle ultime dieci partite. Questa volta il ko è contro una Minnesota che si conferma la numero uno della Western Conference. Finisce 108-16 per i T’Wolves, trascinati dai 31 punti di Anthony Edwards; mentre ai Lakers non sono bastati un Anthony Davis da 31 punti, 17 rimbalzi e 8 assist ed un LeBron James da 26 punti e 6 assist.

Dopo ventotto sconfitte consecutive ed aver stabilito la peggior striscia in una stagione regolare della NBA, i Detroit Pistons tornano finalmente alla vittoria e lo fanno contro i Toronto Raptors per 129-127. Decisivo un Cade Cunningham da 30 punti e 12 assist ed un Jalen Duren da 18 punti e 17 rimbalzi, mentre per i canadesi ci sono stati 35 punti di Pascal Siakam e 30 di Dennis Schroder.

Ancora senza Joel Embiid ed in back to back (vittoria la notte precedente a Houston), i Philadelphia 76ers cadono sul campo dei Chicago Bulls per 105-92. Padroni di casa guidati dalla doppia doppia di Andre Drummond (15 punti e 23 rimbalzi) e dai 24 punti di DeMar DeRozan. Per i Sixers il migliore è stato Tyrese Maxey con 20 punti.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Utah Jazz – Miami Heat 117-109

Detroit Pistons – Toronto Raptors 129-127

Indiana Pacers – New York Knicks 140-126

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 105-92

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 108-106

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 122-132

