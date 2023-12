NBA, i risultati della notte (7 dicembre): la finale dell’In-season tournament sarà Pacers-Lakers

Si sono disputate questa notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas le due semifinali dell’NBA In-Season Tournament 2023. Nella prima partita si sono sfidati i Milwaukee Bucks e gli Indiana Pacers, mentre nella seconda semifinale c’è stato lo scontro tra Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nella prima semifinale, ovvero quella di Est, Indiana ha vinto per 128-119. L’allungo decisivo è arrivato nel quarto ed ultimo periodo, dove i Pacers hanno giocato decisamente meglio e con un parziale di 37-25 hanno ripreso il largo dopo la rimonta subita nel terzo quarto (43-28 in favore dei Bucks). Fondamentali per Indiana le doppie doppie di Tyrese Haliburton (27 e 15 assist) e Myles Turner (26 e 10 rimbalzi) ed i 14 di Obi Toppin. In casa Bucks non sono invece bastati i 37 e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, i 24 di Damian Lillard e i 20 di Khris Middleton.

Poco più tardi è poi arrivata la vittoria dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans nella semifinale di Ovest: la franchigia californiana ha accelerato con decisione nel secondo quarto (38-24) e poi ha dominato fino alla fine. La conseguenza è stata il nettissimo 133-89, risultato che ha permesso ai gialloviola di raggiungere appunto Indiana nell’ultimo atto del torneo (in programma sabato notte alle 2:30). Grandissima prova da 30 ed 8 assist (in appena 22 minuti) di LeBron James, ma in casa Lakers sono stati molto importanti anche i 17 dalla panchina di Austin Reaves, i 16 e 15 rimbalzi di Anthony Davis e i 15 di Tauren Prince. Dall’altra parte non sono invece bastati i 14 di Frey Murphy III e i 13 di Zion Williamson, in una serata in cui tutta la squadra ha fatto tremendamente fatica a trovare il canestro.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 119-128 (29-27, 22-36, 43-28, 25-37)

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 133-89 (29-30, 38-24, 43-17, 23-18)

