NBA, i risultati della notte (13 dicembre): Luka Doncic batte LeBron James, Devin Booker trascina i Suns. Bene anche Clippers e Nuggets

Altra grande notte in NBA con cinque partite andate in scena per la regular season 2023-2024. Non sono mancate, come sempre, le grandi emozioni: scopriamo insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano facendo un breve recap.

I Dallas Mavericks (15-8) prevalgono sui Los Angeles Lakers (14-10) col punteggio di 127-125. I texani iniziano nel migliore dei modi la sfida chiudendo sul +8 il primo quarto (34-26), volando poi nella seconda frazione anche a +15 (68-53). Nella ripresa i Lakers escono meglio dagli spogliatoi e ricuciono completamente lo strappo, mettendo anche la freccia alla terza sirena (93-95). Nel parziale conclusivo i Mavericks non si scompongono e tornano avanti, prendendo anche un piccolo margine di sicurezza (120-113) che gli consente di respingere l’ultimo assalto californiano per il 127-125 finale con cui Dallas rispetta il fattore campo. Doppia doppia di Luka Doncic con 33 punti e 17 rimbalzi insieme ai 32 punti di Tim Hardaway Jr. partito dalla panchina, mentre per i giallo-viola LeBron James accarezza la tripla doppia (33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) ed Anthony Davis mette a referto 37 punti con 11 rimbalzi.

Successo interno anche per i Boston Celtics (17-5) sui Cleveland Cavaliers (13-11) per 120-113. Gli ospiti partono subito forte con un break in apertura da 7-20, rimanendo poi a +10 dopo 12’ di gioco (21-31). I Celtics si ritrovano nel secondo quarto colmando il gap fino al -1 con cui si va all’intervallo lungo (59-60), operando poi il sorpasso nella ripresa mettendo due possessi pieni di margine sugli avversari (94-82). Nella frazione decisiva i Cavaliers ritornano in vantaggio (96-99), ma i padroni di casa non mollano e si riprendono nuovamente la leadership nel punteggio conservandola fino alla sirena finale per il 120-113 con cui esulta il pubblico del TD Garden. Jayson Tatum trascina i suoi con 25 punti e 10 rimbalzi, insieme a Kristaps Porzingis autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi – per Cleveland, invece, 29 punti di Donovant Mitchell e 25 di Darius Garland.

Colpo esterno dei Denver Nuggets (16-9) sui Chicago Bulls (9-16) per 106-114. I campioni in carica premono subito sull’acceleratore (25-32), con i Bulls che si rifanno sotto nel secondo parziale (38-40). Denver non cala l’intensità e tocca anche il +10 (44-54), rimanendo a +7 al riposo di metà partita (50-57). Nel terzo quarto la franchigia del Colorado vola nel punteggio e lascia i Bulls letteralmente al palo (78-92), gestendo poi il vantaggio nell’ultima frazione fino al 106-114 con cui espugna lo United Center di Chicago. Reggie Jackson si prende la scena con 25 punti insieme a Michael Porter Jr. con 17 punti, con Nikola Jokic che mette a referto ‘solo’ 4 punti, 9 rimbalzi e 6 assist – top scorer per i Bulls, invece, Nikola Vucevic con 26 punti e 16 rimbalzi.

I Phoenix Suns (13-10) piegano la resistenza dei Golden State Warriors (10-13) per 119-116. Match perfettamente in equilibrio alla prima pausa breve del match (25-25), con Phoenix che va anche a +11 nel secondo quarto (31-42). Gli ospiti impattano nuovamente nel punteggio (53-53), con i Suns che riescono a chiudere il primo tempo avanti di tre lunghezze (53-56). Nella terza frazione gli ospiti tornano avanti (68-73), ma Phoenix non ci sta e mette ancora il naso avanti alla terza sirena (88-87). Negli ultimi 12’ la compagine dell’Arizona non molla la presa e ritocca il massimo vantaggio a +13 (109-96), con i Warriors che tentano il tutto per tutto nel finale ma non basta: finisce 119-116 in favore dei vice-campioni del 2020-2021. 32 punti per Devin Booker e doppia doppia di Jusuf Nurkic tra le fila dei Suns, mentre per Golden State 24 punti di Steph Curry e 15 punti insieme ad 11 assist per l’ex Chris Paul.

Nell’ultima sfida in programma nella notte i Los Angeles Clippers (13-10) battono nettamente i Sacramento Kings (13-9) per 119-99. I biancorossi si portano avanti fin dalle prime battute (32-24), innestando le marce alte nel quarto successivo volando anche a +29 (70-41). I Kings non riescono ad invertire la rotta nella ripresa, venendo schiacciati dallo strapotere offensivo dei Clippers che vanno anche a +33 (99-66) e gestendo l’enorme margine accumulato nell’ultimo parziale, con Sacramento che cerca di limitare seppur parzialmente i danni per il 119-99 finale con cui i padroni di casa si aggiudicano la sfida tutta californiana. 31 punti di Kawhi Leonard e 15 di James Harden per i Clippers, mentre il miglior realizzatore dei Kings è Domantas Sabonis con 15 punti e 10 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Foto: LaPresse