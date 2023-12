NBA: i Los Angeles Lakers vincono l’In-Season Tournament. LeBron James MVP

LeBron James mette la sua firma su un altro momento storico della NBA. I Los Angeles Lakers sono i primi campioni dell’In-Season Tournament, la competizione inserita per la prima volta in questa stagione durante la regular season e che metteva in palio un montepremi davvero ricchissimo (500 mila euro per ogni giocatore, senza contare i premi per squadra e staff tecnico). Nella finale giocata a Las Vegas, James e compagni si sono imposti sui sorprendenti Indiana Pacers per 123-109.

Una Los Angeles guidata da uno scatenato Austin Reaves nel primo tempo (22 punti), ma Indiana è rimasta comunque a contatto, entrando nell’ultimo quarto sotto di otto punti. Decisivo a quel punto il parziale gialloviola di 13-0 che ha fatto calare il sipario sul match. I Lakers chiudono dunque l’In-Season Tournament da imbattuti con sette vittorie in altrettante partite.

Nonostante non sia stato il migliore in finale, LeBron James si è portato a casa il premio di MVP della competizione. Il miglior marcatore di sempre della NBA ha comunque chiuso il match con una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi. Dominante, però, la prestazione di Anthony Davis con 41 punti e 20 rimbalzi e poi come detto fondamentale il contributo di Austin Reaves, che chiude il suo match con 28 punti.

Indiana esce comunque a testa altissima da questa finale, dopo una NBA Cup di altissimo livello per i Pacers. Nell’ultimo atto Tyrese Haliburton ha comunque messo a segno un’altra doppia doppia con 20 punti ed 11 assist. Non sono bastati nemmeno i 20 punti di Bennedict Mathurin e i 15 di Aaron Nesmith, entrambi provando a dare una scossa dalla panchina.

