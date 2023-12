LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: gli azzurri a caccia della qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Tournée 4 Trampolini 2023-2024. Per la sessantesima volta nella storia il secondo evento della Tournée va in scena a Garmisch-Partenkirchen, dove si disputerà il tipico “Neujahrsskispringen”, ossia il salto del nuovo anno. Sul “Neuen Große Olympiaschanze”, trampolino eretto nel 2007, si gareggerà a ridosso dei due anni. Quest’oggi andranno in scena le qualificazioni, in cui verranno stabiliti i 50 atleti che saranno al via della gara del 1 gennaio 2024.

Nella prima tappa di questa stagione si è imposto il tedesco Andreas Wellinger, davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi e all’austriaco Stefan Kraft. La vittoria di Wellinger permette alla Germania di sognare in un successo tedesco nella generale, che interromperebbe un digiuno di 22 anni (per trovare l’ultima vittoria bisogna risalire a Sven Hannawald nel 2002).

Ad Oberstdorf tutti e quattro gli italiani in gara hanno centrato la qualificazione, ma solamente in due hanno vinto il loro scontro diretto, accedendo così al secondo salto. Si tratta di Alex Insam e di Giovanni Bresadola, che hanno chiuso rispettivamente al venticinquesimo e al trentesimo posto. Il secondo in particolare è stato autore di un grande colpo, battendo il norvegese Halvor Egner Granerud, vincitore dell’ultima Tournée. L’obiettivo per i quattro italiani è di confermare quanto fatto nella prima tappa, centrando almeno l’accesso ai salti di domani.

La fase di qualificazione del Garmisch-Partenkirchen, seconda tappa della Tournée 4 Trampolini 2023-2024, inizierà alle 13.45. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus, Dazn, Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni della tappa in scena a Garmisch-Partenkirchen a partire dalle 13.30 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

