Sci alpino, Guglielmo Bosca: “Ho gestito tantissimo ed ho frenato in fondo, così non si va veloce”

Guglielmo Bosca è l’unico azzurro, tra i quattro scesi tra i primi 30, ad essere giunto al traguardo nel superG di Bormio (Italia) valido per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino: l’italiano ha chiuso a 3″60 dall’elvetico Marco Odermatt, dominatore assoluto della gara.

L’azzurro ai microfoni di Rai Sport rivela di non essere in piena forma a causa di un lieve infortunio che risale alle gare veloci disputate in Val Gardena: “Nell’ultima discesa in Val Gardena ho avuto problemi al ginocchio, già ieri non ero certo di partite fino a 5 pettorali prima del mio“.

L’analisi di Guglielmo Bosca circa la prestazione fornita quest’oggi in superG è molto severa: “Speravo di riuscire a portare delle buone sensazioni nella gara di oggi, ma ho gestito tantissimo ed ho frenato in fondo, così non si va veloce“.

