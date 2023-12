Federica Brignone: “Un attimo sbagliare e fare errori banali. Quando risali dal pozzo sei più forte”

Federica Brignone non è riuscita a qualificarsi alla seconda manche dello slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si era presentata al cancelletto di partenza dopo il secondo posto ottenuto nel gigante disputato ieri nella località austriaca e ha cercato di cimentarsi in una disciplina frequentata molto poco negli ultimi anni. L’azzurra ha commesso un errore poco prima dell’intermedio, incrociando le punte e uscendo dal tracciato.

Federica Brignone ha poi osservato la seconda manche, sostenendo le compagne di squadra Lara Della Mea (fuori dalla top-20) e Marta Rossetti (uscita). La nostra portacolori ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “Il nostro sport è talmente difficile che è un attimo sbagliare e fare un errore banale come il mio di stamattina. Ogni volta che risali dal pozzo sei più forte. Io spero che le ragazze dello slalom, che hanno qualità, possano risalire dal loro pozzo personale ogni volta che cadono e che possano raggiungere i loro sogni”.

