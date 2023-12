LIVE Roma-PSG, Champions League calcio femminile in DIRETTA: una vittoria sarebbe cruciale in un girone equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Roma-PSG, Champions League calcio femminile in DIRETTA, sfida decisiva per le giallorosse.

Mister Spugna a differenza del successo in rimonta contro il Como cambierà molto per l’undici titolare. La formazione dipenderà dal recupero o meno di Haavi. La calciatrice ha infatti accusato un piccolo problema di natura muscolare e va verso l’esclusione. Senza la numero undici, pronto un cambio radicale con il 3-5-2 con Minami, Linari e Bartoli a proteggere Ceasar. Sulle corsie Aigbogun e Di Gugliemo, mentre in mediana spazio a Giugliano, Kumagai e Feiersinger con Greggi che partirà dalla panchina. In fase offensiva la coppia dovrebbe essere composta da Viens e Giacinti. Disponibili Glionna e Serturini per la Roma.

Data: 20/12/2023

Orario: 18.45

Canale TV: Dazn e Youtube Dazn

Probabili formazioni

Roma (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami; Aigbogun, Feiersinger, Kumagai, Giugliano, Di Guglielmo; Viens, Giacinti. All.: Spugna

Psg (4-2-3-1): Picaud; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Albert, Groenen; Baltimore, Geyoro, Chawinga; Katoto. All.: Precheur

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-PSG, Champions League calcio femminile in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.45. Buon divertimento!

