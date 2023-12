LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini sfidano Pozzecco per risalire la china

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, quindicesima giornata dell’Eurolega di basket 2023!

E’ il primo impegno europeo nella settimana del doppio turno, con i meneghini che ritorneranno in campo tra poco più di 48 ore – sempre tra le mura amiche – per affrontare il Panathinaikos Atene. L’EA7 Emporio Armani vuole dare continuità alla vittoria convincente di venerdì scorso in casa del Barcellona (86-90) per cercare di risalire la classifica che attualmente li vede al quindicesimo posto con 5-9 di record. Assenze pesanti per Ettore Messina (Maodo Lo e Nikola Mirotic su tutti), con il coach siciliano che potrà contare sul rientro di Billy Baron in cabina di regia.

L’ASVEL Villeurbanne allenato dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Gianmarco Pozzecco cerca di invertire la rotta ed interrompere la striscia negativa, con l’ultima affermazione che risale a metà novembre (successo in Germania contro l’Alba Berlino). I transalpini si trovano in penultima posizione con due vittorie e ben dodici sconfitte. L’allenatore friulano ritroverà il suo recente passato, visto che prima di approdare sulla panchina azzurra e dell’ASVEL ha fatto parte dello staff di Ettore Messina all’Olimpia.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

