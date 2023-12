LIVE Conegliano-Stoccarda, Champions League volley femminile in DIRETTA: impegno da non sottovalutare per le Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Stoccarda, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2023-2024. Si concludere il girone d’andata di questa prima fase della massima competizione continentale e le Pantere vogliono a tutti i costi rafforzare la leaderhisp del girone.

Stagione fino a questo momento da incorniciare per la formazione di Santarelli che, tra Supercoppa Italia, Champions League e Campionato ha una striscia aperta di 14 successi consecutivi. Wolosz e compagne sono prime sia in Campionato, che nel gruppo D della Champions League con 9 punti e tre vittorie, un successo oggi permetterebbe loro di mettere una grossa ipoteca sul girone. Discorso diverso per Stoccarda che, invece, occupa il quarto posto nel Campionato francese e il terzo nella Pool B con 4 punti, 1 vittoria e due sconfitte. Sono due i precedenti tra queste due formazioni e in entrambi i casi ad imporsi è stata Conegliano. La superiorità, almeno sulla carta, delle Pantere è netta, per questo motivo coach Santarelli potrebbe decidere di dare respiro ad alcune delle titolari, quasi sicuramente non sarà della partita Kathryn Plummer che, nel match di due giorni fa contro Novara, ha indossato la maglia da libero a causa di un problema fisico. La formazione tedesca è composta da parecchie giocatrici internazionali interessanti, il potenziale c’è, ma non sempre viene espresso al meglio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Stoccarda, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!

