LIVE Ciclocross, Exact Cross 2023 in DIRETTA: a Mol va in scena la sfida tra Van Aert e Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Exact Cross di scena a Mol, in Belgio. L’appuntamento con il Zilvermeercross, una delle sei competizioni che si sviluppano durante la stagione, viene impreziosito dalla presenza dei due dei tre fuoriclasse della disciplina, Mathieu van der Poel e Wout Van Aert.

Il primo incrocio della stagione ciclocrossistica tra i due rivali, che tanto abbiamo ammirato negli ultimi anni e che da sempre si rivelano, assieme a Tom Pidcock, i più forti quando si tratta di due ruote che scorrono tra fango e sterrato. Per l’olandese è il secondo appuntamento stagionale, dopo il gran successo ad Herentals avanti a Pidcock e Lars Van Der Haar, così come per Van Aert, che ha vinto ad Essen nella seconda tappa dell’Exact Cross.

I due potranno fare le prove generali per la gara di Coppa del Mondo di domani ad Anversa, dove sono tra i partecipanti e dove presenzierà, secondo la startlist, anche Tom Pidcock, per il primo ‘triello’ della stagione. A provare a mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo in carica, che vuole confermare il titolo, e al belga della Jumbo-Visma, ci sono Niels Vandeputte, Toon Vandeboscch e Jens Dekker.

La gara maschile dell’Exact Cross di Mol, in Belgio, inizierà alle ore 15.00. OA Sport seguirà l’evento con la consueta DIRETTA LIVE per non perdervi nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!

Foto: Eurosport

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...