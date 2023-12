America’s Cup, Luna Rossa demolisce tutti! Dominio pazzesco in gara-4, Tita e Gradoni stratosferici

Luna Rossa continua a regalare grandi emozioni a Jeddah (Arabia Saudita), volando a vele spiegate nelle acque del Mar Rosso dove si disputano le regate preliminari della America’s Cup. Dopo la vittoria ottenuta nella gara-3 di ieri, l’equipaggio italiano ha saputo esaltarsi in condizioni di vento sostenuto (13-15 nodi con una temperatura di 34 °C e un’onda attorno al mezzo metro) e ha letteralmente dominato la quarta regata. Il sodalizio tricolore ha impartito una sonora lezione di vela, demolendo l’intera concorrenza in maniera perentoria e senza concedere alcun margine agli avversari, apparsi impotenti al cospetto del quartetto dello skipper Max Sirena.

I timonieri Ruggero Tita (Campione Olimpico di Nacra 17) e Marco Gradoni (19enne vincitore di tre Mondiali Optimist consecutivi e che sembra essere un autentico predestinato), supportati dai trimmer Umberto Molineris e Vittorio Bissaro, hanno letto benissimo il campo di regata a bordo dell’AC40, barca in miniatura (one design, ovvero identica per tutte le squadre in gara) che non verrà utilizzata durante la Coppa America, in programma tra agosto e ottobre 2024 nelle acque di Barcellona.

Una dimostrazione di forza per il Team Prada Pirelli, senza dimenticare che ci si è allenati poco su questa imbarcazione visto che si è prediletto il prototipo per ricavare i dati necessari a costruire l’AC75 (lo scafo che verrà impiegato tra meno di un anno nella competizione sportiva più antica al mondo). Luna Rossa è partita molto bene in scia ad American Magic, ha ingaggiato una bella battaglia con gli statunitensi nel primo lato di bolina e poi ha ammazzato la gara nel primo lato di poppa, prendendo un ampio margine e aumentando costantemente il vantaggio nei confronti degli avversari lungo di successivi quattro lati.

Luna Rossa ha tagliato il traguardo con 26 secondi di vantaggio nei confronti di Team New Zealand. I detentori della Vecchia Brocca si sono difesi dopo le vittorie ottenute nelle prime due regate di ieri. Terzo posto per American Magic (a 33”), quarta piazza per i britannici di Ineos Britannia (a 42”), quinta gli svizzeri di Alinghi (a 44”), sesti i francesi di Orient Express (a 2’29”). Luna Rossa è ora seconda in classifica generale con 28 punti all’attivo contro i 29 di New Zealand ed è in piena corsa per accedere al match race finale visto che Ineos è terza con 18 punti e Alinghi è quarta con 17 punti. Tra poco la quinta e la sesta regata.

LA CRONACA DELLA REGATA

Vento a 13-15 nodi con 34° C e onde di mezzo metro. Luna Rossa parte bene con mure a dritta, a 30 nodi di velocità e in scia ad American Magic. Si ingaccia una lotta in pura velocità tra gli italiani e gli statunitensi, con New Zealand all’inseguimento. I ragazzi di Sirena sono bravissimi a resistere negli scarichi degli americani per un paio di minuti sul lato destro del campo di regata e si rivela la mossa vincente perché approcciano brillantemente la prima boa di sinistra, mentre gli avversari vanno sulla destra.

Luna Rossa va via in velocità e inizia il lato di poppa a 40 nodi. L’incrocio a metà del secondo lato con American Magic, Tita e compagni sono avanti di misura e poi allungano progressivamente e demoliscono l’intera concorrenza. Da quel momento in avanti non c’è storia, la formazione italiana aumenta costantemente il vantaggio sugli inseguitori, mentre New Zealand opera il sorpasso su American Magic per la seconda piazza.

Foto: America’s Cup