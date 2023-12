A che ora le prossime regate di Luna Rossa in America’s Cup? Dove vederla in tv e streaming: c’é il match race!

Luna Rossa è stata grande protagonista delle prime due giornate delle regate preliminari di America’s Cup. Il sodalizio italiano ha vinto gara-3 e gara-4 nelle acque di Jeddah (Arabia Saudita), cogliendo anche il secondo posto in gara-5 dopo un intenso duello con Team New Zealand. I ragazzi dello skipper Max Sirena si sono così portati al secondo posto della classifica generale, a undici lunghezze di distacco proprio dai detentori della Vecchia Brocca e con undici punti di margine nei confronti di Alinghi.

Ruggero Tita e compagni sono pienamente in corsa per accedere al match race finale, ovvero il duello tra le prime due classificate che decreterà il vincitore di questo appuntamento sul Mar Rosso. Luna Rossa dovrà difendere il vantaggio nei confronti di Alinghi in occasione delle ultime due regate di flotta in programma sabato 2 dicembre, a precedere appunto lo scontro diretto conclusivo. Ricordiamo che si regata con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle prossime regate preliminari della America’s Cup a Jeddah. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20, su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LE PROSSIME REGATE DI LUNA ROSSA IN AMERICA’S CUP

Sabato 2 dicembre

Ore 11.30-13.30 (circa) America’s Cup, regate preliminari: due regate di flotta e match race finale – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA LUNA ROSSA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup