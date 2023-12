America’s Cup, la nuova classifica: Luna Rossa seconda, verso il match race con New Zealand?

Si sono disputate le prime sei regate preliminari a Jeddah (Arabia Saudita), dove prosegue la marcia di avvicinamento alla America’s Cup. Luna Rossa ha vinto la terza e la quarta prova a cavallo delle due giornate, poi ha raccolto il secondo posto in gara-5 dopo un avvincente duello con Team New Zealand ed è stata quarta nell’evento conclusivo di questo venerdì a causa di una penalità ricevuta in partenza per una virata troppo vicina ad Alinghi.

Luna Rossa occupa il secondo posto in classifica generale con 38 punti all’attivo. Ruggero Tita e compagni si trovano alle spalle di Team New Zealand: i detentori della Vecchia Brocca, che ha vinto quattro regate sul Mar Rosso, svettano con ben 49 punti. I Kiwi si sono già mateticamente qualificati al match race finale, ovvero il duello tra le prime due classificate che decreterà il vincitore delle regate preliminari di Jeddah.

Luna Rossa ha tutto le carte in regola per raggiungere il sodalizio oceanico e battagliare per il trofeo. I ragazzi dello skipper Max Sirena dovranno difendere 11 punti di vantaggio nei confronti degli svizzeri di Alinghi nelle ultime due regate di flotta in programma sabato 2 dicembre prima del testa a testa conclusivo.

Si tratta di una missione assolutamente alla portata del quartetto tricolore, visto che sul piatto ci saranno venti punti complessivi (10 per i vincitori di ogni regate, 7 per i secondi, 5 per i terzi, 3 per i quarti, 2 per i quinti, 1 per i sesti). Più lontani i britannici di Ineos (22), gli statunitensi di American Magic (16) e i francesi di Orient Express (14).

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP (dopo sei regate)

1. Team New Zealand (Nuova Zelanda) 49 punti

2. Luna Rossa (Italia) 38

3. Alinghi (Svizzera) 27

4. Ineos Britannia (Gran Bretagna) 22

5. American Magic (USA) 16

6. Orient Express (Francia) 14

Foto: Foto: Ivo Rovira/America’s Cup