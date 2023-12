L’ex-tennista Davydenko avverte Sinner: “Così è difficile durare tutta la stagione”

Nella off-season del tennis si stanno sprecando i pareri sulle possibilità di Jannik Sinner di essere davvero un giocatore in grado di rivaleggiare contro Novak Djokovic e conquistare il successo negli Slam. La chiusura del 2023 ha messo in luce un Sinner molto migliorato nel suo gioco, acquisendo sicurezza partita dopo partita. Riscontri che gli hanno permesso di concludere da n.4 del mondo e di battere Djokovic due volte negli ultimi tre incroci, ultimo dei quali nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia.

In quella circostanza, l’altoatesino è stato capace di annullare tre match-point consecutivi a Nole, cosa che nessuno aveva mai fatto, andando a vincere quella partita e dando seguito al trionfo italiano di Malaga. Tuttavia, il quesito è il seguente: Sinner saprà dar seguito a questo livello?

A pronunciarsi in merito a questa domanda è stato l’ex tennista russo, Nikolaj Davydenko, vincitore in carriera di 21 titoli ATP in singolare e 2 in doppio (n.3 del mondo nel 2006, vincitore del Master di fine anno nel 2009 e della Coppa Davis nel 2006). Davydenko è stato molto chiaro in un’intervista concessa al sito russo Championat.

“Ho visto dal vivo come gioca e si allena, è davvero un grande lavoratore. Sta anche cercando di cambiare il suo gioco. Scivola, si muove bene, è forte fisicamente e stabile. Spesso si spinge al limite, gli manca ancora qualcosa, ed è difficile durare un’intera stagione contando solo sulla forza di volontà. Può fare un grande torneo, un grande big match, ma per durare tutta la stagione come Djokovic deve essere in grado di fare altro. Forse è anche psicologia“, le sue considerazioni.

Dubbi sulla tenuta dell’altoatesino, ma in aggiunta l’ex giocatore russo ha dichiarato: “Jannik è un grande lavoratore, in questo è fantastico e penso che se continuerà così migliorerà senz’altro i suoi risultati“.

