La Sinner-Mania non ha confini: nel Presepe a Napoli e pizza a suo nome a Londra

E’ successo in un ristorante a Londra. Non ci sono dubbi che Jannik Sinner stia ottenendo sempre più attenzioni rispetto alle sue gesta nel tennis. Gli ultimi due mesi sono stati di alto livello per l’altoatesino, che a suon di risultati si è conquistato ancor più rispetto nel circuito e affetto da parte degli appassionati.

Da accogliere a metà tra il sorriso e la sorpresa il fatto che in un locale londinese abbia fatto la comparsa una pizza speciale chiamata “Jannik Sinner”. La Sinner-Mania, se così la vogliamo definire, non ha confini e, oltre ad aver riguardato il noto Presepe di Napoli, si deve prendere atto di una rappresentazione in forma gastronomica.

PIZZA JANNIK SINNER

Jannik Sinner has a pizza named after him at a restaurant in London. pic.twitter.com/aEukRqu4SM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 10, 2023

RAPPRESENTAZIONE PRESEPE A NAPOLI

Ne potrà essere orgoglioso il 22enne nostrano, ma di sicuro ora come ora il suo interesse è rivolto al campo. Gli allenamenti ad Alicante (Spagna) proseguono e anche questa domenica non c’è stata eccezione, come un video sui social sta a certificare. Jannik, quindi, non sembra troppo distratto da tutte le manifestazioni di vicinanza, nella consapevolezza che per raggiungere il vertice del tennis dovrà ancora lavorare molto, specie nell’ottica di rimanerci.

POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Foto: LaPresse