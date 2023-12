Il teatro dell’assurdo dello sci alpino: già 10 gare cancellate, quasi il 50% del totale!

Il meteo sta seriamente danneggiando la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Fitte nevicate, forti folate di vento, nebbia e scarsa visibilità hanno caratterizzato la prima parte della stagione e hanno costretto gli organizzatori a cancellare ben dieci gare: il gigante maschile d’apertura a Soelden, le quattro discese libere di Zermatt/Cervinia (due maschili e due femminili), l’intero fine settimana di Beaver Creek (due discese e un superG per gli uomini), il secondo superG femminile a St. Moritz e il gigante maschile in Val d’Isere

Siamo già al 10 dicembre, ma per il momento di sci alpino se ne è visto davvero poco e siamo davvero di fronte a un teatro dell’assurdo. Gli uomini hanno completato soltanto due gare sulle nove in programma, ovvero lo slalom di Gurgl (Austria) lo scorso 18 novembre e il gigante di Val d’Isere il 9 dicembre. Le donne si sono invece cimentate in nove gare sulle dodici in calendario: il gigante di Soelden, i due slalom di Levi, il gigante e lo slalom di Killington, i due giganti di Tremblant, il superG e la discesa libera di St. Moritz.

Siamo dunque a un totale di 11 gare portate a termine (9 femminili, 2 maschili) su 21 previste (9 maschili, 12 femminili), ovvero soltanto il 52,38% delle prove previste in calendario ha avuto un ordine di arrivo quando siamo ormai in prossimità del periodo natalizio e il 47,62% è stato cancellato. Una situazione ai limiti del paradossale, non gradita dagli atleti e dagli appassionati, che stanno vedendo eventi con il contagocce.

La FIS dovrà prodigarsi nel recuperare gli eventi all’interno di un calendario già fitto. Ricordiamo che le discese femminili di Zermatt/Cervinia non verranno recuperate, mentre una maschile è stata inserita in Val Gardena. L’auspicio è che il meteo sia migliore per il prossimo fine settimana, che prevede due discese e un superG maschile in Val Gardena, una discesa e un superG femminile in Val d’Isere.

GARE CANCELLATE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

29 ottobre – Gigante maschile a Soelden

10 novembre – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia

11 novembre – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia

18 novembre – Discesa libera femminile a Zermatt/Cervinia

19 novembre – Discesa libera femminile a Zermatt/Cervinia

1° dicembre – Discesa libera maschile a Beaver Creek

2 dicembre – Discesa libera maschile a Beaver Creek

3 dicembre – SuperG maschile a Beaver Creek

10 dicembre – Slalom maschile a Val d’Isere

10 dicembre – SuperG femminile a St. Moritz

GARE DISPUTATE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

28 ottobre – Gigante femminile a Soelden

11 novembre – Slalom femminile a Levi

12 novembre – Slalom femminile a Levi

18 novembre – Slalom maschile a Gurgl

25 novembre – Gigante femminile a Killington

26 novembre – Slalom femminile a Killington

2 dicembre – Gigante femminile a Tremblant

3 dicembre – Gigante femminile a Tremblant

8 dicembre – SuperG femminile a St. Moritz

9 dicembre – Discesa femminile a St. Moritz

9 dicembre – Gigante maschile a Val d’Isere

Foto: Lapresse