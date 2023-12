Il tabellone di Matteo Arnaldi a Brisbane: esordio complicato, poi Shelton all’orizzonte

Nel combined che si aprirà a Brisbane domani (nel corso della prossima notte italiana), il torneo ATP è di categoria 250 (a differenza di quello WTA, che è un 500): l’unico azzurro al via è Matteo Arnaldi, il quale non rientra tra le teste di serie del tabellone a 32 che non prevede bye.

Subito un test non semplice all’esordio per Matteo Arnaldi, opposto al magiaro Marton Fucsovics. In caso di successo, agli ottavi potrebbe esserci una nuova sfida di crescente livello di difficoltà per l’azzurro, con il probabile incrocio col numero 6 del seeding, l’argentino Sebastian Baez.

Negli eventuali quarti di finale si prospetta l’incontro con lo statunitense Ben Shelton, terza testa di serie del torneo, mentre in semifinale è accattivante l’ipotesi della sfida col danese Holger Rune, numero 1 del seeding, infine nell’ultimo atto potrebbe delinearsi il confronto con il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 2.

TABELLONE ATP 250 BRISBANE 2024

Rune (DEN) [1]-Purcell (AUS)

van Assche (FRA)-Shevchenko

Wolf (USA)-Qualificato/Lucky Loser

Hanfmann (GER)-Korda (USA) [5]

Shelton (USA) [3]-Safiullin

Popyrin (AUS)-O’Connell (AUS)

Arnaldi (ITA)-Fucsovics (HUN)

Qualificato/Lucky Loser-Baez (ARG) [6]

Karatsev [8]-Kubler (AUS) [WC]

Qualificato/Lucky Loser-Nadal (ESP) [WC]

Thompson (AUS)-Vukic (AUS)

Qualificato/Lucky Loser-Humbert (FRA) [4]

Etcheverry (ARG) [7]-Qualificato/Lucky Loser

Kokkinakis (AUS)-Hijikata (AUS) [WC]

Qualificato/Lucky Loser-Altmaier (GER)

Murray (GBR)-Dimitrov (BUL) [2]

Foto: LaPresse

