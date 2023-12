IGTC, 12h del Golfo: ultima sfida del 2023 per le ruote coperte e per Valentino Rossi

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 12h del Golfo 2023, epilogo dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli (IGTC). Tutto è pronto per l’ultimo round della categoria globale gestita da SRO dopo la 12h di Bathurst (Australia), la 9h di Kyalami (Sudafrica), la 24h di Spa-Francorchamps (Belgio) e la 8h di Indianapolis (USA).

BMW e Mercedes si contendono il titolo piloti e costruttori, Valentino Rossi completa la propria stagione agonistica in attesa di un 2024 ricco di novità. Ricordiamo infatti il debutto dell’ex centauro al FIA World Endurance Championship in GT3 e di conseguenza anche alla 24h Le Mans.

Il pluricampione del mondo della MotoGP è chiamato ad un ruolo importante in quel di Yas Marina, il ‘Dottore’ torna ad Abu Dhabi in una corsa che ha vinto nella classe PRO Am nel 2019 con una Ferrari 488 GT3 gestita da Kessel Racing.

Il nostro connazionale sarà una pedina importante per BMW nella bagarre per il titolo, il 44enne è infatti atteso in una delle due auto ufficiali targate WRT che si contenderanno il trofeo costruttori nell’IGTC contro Mercedes.

Il costruttore bavarese è attualmente leader con 133p contro i 124p di Mercedes che quest’anno ha vinto solamente a Mt. Panorama (Australia) prima di perdere a Kyalami, Spa-Francorchamps e nel road course che sorge nel catino di Indianapolis. La situazione è differente nella classifica piloti con l’andorrano Jules Gounon (Mercedes) in vetta con 76p contro i 68p dell’austriaco Phillip Eng ed i 62p del binomio composto dal sudafricano Sheldon van der Linde e dal belga Dries Vanthoor.

Rossi/Vanthoor e l’inglese Nick Yelloly divideranno la BMW M4 GT3 #46, mentre Eng è atteso a bordo della gemella #32 con il belga Charles Weerts e l’ex campione DTM van der Linde. Interessante anche la line-up di Mercedes con Gounon in scena in compagnia dei tedeschi Fabian Schiller/Maximilian Götz (Team 2 Seas Motorsport #14).

Il francese che gareggia con licenza andorrana, vincitore nel 2023 della Motul Petit Le Mans e della Rolex 24 at Daytona in GTD PRO, difenderà i colori Mercedes insieme ad altre due AMG GT3 ufficiali che vedranno in scena Maro Engel / Mikaël Grenier/ Luca Stolz (Team GruppeM #99) e Lucas Auer/Frank Bird/Lorenzo Ferrari (Team GruppeM #77).

La 12h del Golfo 2023 sarà diffusa in diretta streaming su YouTube attraverso il canale ufficiale dell’IGTC (GT World). La manifestazione si terrà domenica mattina quando in Italia saranno le 7.00 di mattina.

Foto. Pier Colombo