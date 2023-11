WEC, tre marchi italiani nella classe regina. Rossi atteso al debutto nel Mondiale ed a Le Mans

Ferrari, Lamborghini ed Isotta Fraschini sono i tre marchi italiani che compaiono nell’entry list del FIA World Endurance Championship 2024. Le compagine citate gareggeranno tra le 19 auto annunciate per la classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans in compagnia di Porsche, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW ed ovviamente Toyota.

Iniziamo con ordine citando Ferrari, presente con il chiaro intento di confermare quanto fatto lo scorso anno. Nel 2024 saranno ben tre le 499P presenti, alle due ufficiali si aggiungerà infatti un terzo prototipo in cui sicuramente vedremo la presenza del polacco Robert Kubica. Il vincitore della classe LMP2 dell’European Le Mans Series ed ora anche del FIA WEC è atteso all’esordio assoluto ‘tra i grandi’, non ci sono ancora conferme ufficiali su chi accompagnerà l’ex pilota di F1 in questa nuova avventura.

Lamborghini ha presentato per ora la partecipazione di Mirko Bortolotti, trentino che in carriera si è sempre distinto in GT. L’ex campione dell’attuale Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS è chiamato ad una nuova missione, la casa bolognese non aveva mai realizzato un prototipo per le competizioni di durata.

Conferma anche da parte di Isotta Fraschini, brand milanese che si è unico a Duqueine per l’approdo nel FIA WEC. I francesi si uniscono alla struttura italiana prendendo il posto dei britannici di Vector Sport, coinvolti nel programma negli ultimi mesi.

Tante le novità da citare tra le 19 auto che militeranno in Hypercar. Alpine, Lamborghini, BMW ed Isotta Fraschini disputeranno la prima stagione full-time, presenti accanto alle gradite conferme di Ferrari, Toyota, Peugeot, Cadillac e Porsche. Menzione d’onore per i tedeschi che oltre alle due auto ufficiali raddoppiano il programma con tre auto private (due targate Hertz JOTA ed una Proton Competition).

Il FIA WEC si appresta ad accogliere anche le GT3 e ben nove altri marchi. Audi e Mercedes non rientrano nello schieramento che verrà composto da Ford, Corvette, Aston Martin, McLaren, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Lexus e BMW. Parentesi speciale per la realtà bavarese che con WRT porterà al debutto nel FIA WEC ed anche a Le Mans la figura di Valentino Rossi.

Come ampiamente pronosticato anche il ‘Dottore’ sarà della partita in tutti gli otto round del campionato che inizierà a marzo da Lusail (Qatar). L’ex centauro è atteso ad un nuovo impegno, attendiamo ancora di scoprire se parallelamente vi sarà una partecipazione anche nel GTWC Europe come accaduto negli ultimi anni. I due campionati non si sovrappongono, l’auto da utilizzare sarebbe la medesima vista la scomparsa delle storiche GTE dal FIA WEC.

Ancora oggi resta viva in ogni caso la chance di vedere Valentino correre anche in LMP2 dopo il test disputato in Bahrain a novembre. L’European Le Mans Series, il più importante campionato continentale riservato alle GT ai prototipi, è una chance da tenere in considerazione oltre al significativo impegno nel FIA WEC ed ovviamente anche nella mitica 24h Le Mans.

Foto. Pier Colombo