Hockey pista: Grosseto cade ancora nel sabato di Serie A1 2023. Domani il big match tra Trissino e Forte

Grosseto inciampa ancora. Dopo la pesante sconfitta contro il Trissino la squadra è caduta al cospetto di Sandrigo in occasione dell’incontro più importante del sabato dedicato alla Serie A1 2023-2024 di hockey su pista.

Un match complicato per i toscani che, seppur con un avvio equilibrato, hanno subito in modo significativo la prova di forza dei vicentini, abili a imposi in un divertente 7-5. Bene poi Sarzana, corsara in quel di Monza per 2-4.

Da segnalare poi la vittoria di Lodi sul Bassano per 6-2, risultato speculare a quello di Breganze e Follonica. Si dividono la posta invece Vercelli e Valdano, i quali hanno terminato il loro incontro sull’1-1.

Domani, domenica 10 dicembre, di giocherà il match clou di questo primo stralcio di stagione, ovvero la sfida tra i Campioni d’Italia del Trissino e la squadra leader del Campionato Forte Dei Marmi.

Foto: FISR