Hockey pista: gli anticipi della 12esima di Serie A1 premiano Sarzana, Follonica e Valdagno

La prima parte del programma relativo alla 12esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di hockey su pista.

Tre le partite in agenda, che hanno visto le goleade di Sarzana, 7-4 sul Breganze, Follonica, 7-2 sul Vercelli, e Valdagno, 5-1 sul Montebello.

Due le partite invece, di un turno spezzatino, che si giocheranno domenica prossima: Bassano-Sandrigo e Giovinazzo-Lodi. Di seguito tabellini, risultati e classifica aggiornata.

CAMPIONATO SERIE A1 – 12a GIORNATA – Note tecniche

Mercoledì 13 dicembre 2023 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

GAMMA INNOVATION H.SARZANA – VENETALAB HOCKEY BREGANZE = 7-4 (3-0, 4-4)

Gamma Innovation Sarzana: Corona, Borsi (C), Garcia J, Ortiz, De Rinaldis F – Olmos, Illuzzi, Festa, Tognacca, Venè – All. De Rinaldis P

VenetaLab Breganze: Zanfi, Dal Santo, Costenaro S, Posito, Torres – Battaglin, Lanaro, Volpe, Barbieri E, Bernardelli – All. Pozzan

Marcatori: 1t: 16’19” Festa (tir.dir) (SAR), 17’34” Festa (SAR), 20’29” Festa (SAR) – 2t: 1’22” Torres (BRE), 2’18” Torres (BRE), 6’25” Olmos (SAR), 10’19” Borsi (SAR), 14’00” Posito (PP) (BRE), 21’14” Illuzzi (PP) (SAR), 21’50” Dal Santo (BRE), 22’44” Ortiz (SAR)

Espulsioni: 1t: 16’19” Lanaro (2′) (BRE) – 2t: 13’34” Olmos (2′) (SAR), 20’46” Torres (2′) (BRE)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Daniele Moretti di Follonica (GR)

Mercoledì 13 dicembre 2023 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

CONSORZIO MAREMMANO CAVE FOLLONICA H. – ENGAS HOCKEY VERCELLI = 7-2 (2-1, 5-1)

Consorzio Maremmano Cave Follonica: Barozzi, Banini D, Montigel, Banini F, Pagnini M – Pagnini F (C), Buralli, Bonarelli, Maldini, Mugnaini – All. Silva S

Engas Vercelli: Verona, Rubio, Neves, Maniero, Mattugini – Tataranni (C), Bergamin, Stefani, Pettenuzzo – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 9’12” Banini D (FOL), 11’01” Mattugini (VER), 17’54” Bonarelli (FOL) – 2t: 3’03” Banini D (FOL), 6’27” Banini F (FOL), 8’51” Banini D (FOL), 10’10” Neves (VER), 17’41” Banini D (FOL), 19’45” Pagnini M (FOL)

Espulsioni: 1t: 22’37” Verona (2′) (VER)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

Mercoledì 13 dicembre 2023 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT H.C. VALDAGNO – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. = 5-1 (1-0, 4-1)

Why Sport Valdagno: Bovo, Diquigiovanni, Garcia E (C), Borregan, Giuliani – Vega, Crocco N, Tomba, Crocco F, Checchetto – All. Chiarello

Tierre Chimica Montebello: Carrion, Ipinazar P (C), Borgo, Loguercio, Cardoso – Peripolli, Lombardi, Zordan, Bolla, Nardi – All. Zini

Marcatori: 1t: 11’55” Giuliani (tir.dir) (VAL) – 2t: 7’03” Borregan (VAL), 8’03” Peripolli (MNT), 17’55” Giuliani (VAL), 22’38” Diquigiovanni (VAL)

Espulsioni: 1t: 11’55” Lombardi (2′) (MNT) – 2t: 24’50” Lombardi (2′) (MNT)

Arbitri:Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Giorgio Fontana di Milano

Domenica 17 dicembre 2023 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – TELEA MEDICAL SANDRIGO H.

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri

Domenica 17 dicembre 2023 – ore 18:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – AMATORI WASKEN LODI

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo iuorio di Salerno

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Michele Defrenzo

CAMPIONATO SERIE A1 – 12a GIORNATA – SABATO 16 e DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

6/12/23 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Hockey Trissino 1-2 13/12/23 ore 20:45 Follonica H.1952 Engas H.Vercelli 7-2 13/12/23 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno Tierre Chimica Montebello H. 5-1 13/12/23 ore 20:45 Gamma Innovation H.Sarzana VenetaLab H.Breganze 7-4 17/12/23 ore 18:00 Ubroker H.Bassano 1954 Telea Medical Sandrigo H. 17/12/23 ore 18:30 Indeco A.F.P. Giovinazzo Amatori Wasken Lodi 4/1/24 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Centro Porsche Firenze V.H.Forte

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 30 11 38 V-V-S 2 Hockey Trissino 30 12 40 V-V-V 3 Consorzio Maremmano Cave Follonica 25 12 10 V-S-V 4 Gamma Innovation H.Sarzana 22 12 1 S-V-V 5 Edilfox C.P. Grosseto 1951 22 12 9 V-S-S 6 Why Sport H.C. Valdagno 21 12 5 V-P-V 7 Amatori Wasken Lodi 20 11 8 P-S-V 8 Tierre Chimica Montebello H. 15 12 -3 V-V-S 9 Telea Medical Sandrigo H. 13 11 -12 S-S-V 10 Ubroker H.Bassano 1954 12 11 -6 V-V-S 11 TeamServiceCar H.R.C. Monza 8 11 0 S-S-S 12 Engas H.Vercelli 6 12 -22 S-P-S 13 VenetaLab H.Breganze 6 12 -30 S-V-S 14 Indeco A.F.P. Giovinazzo 4 11 -38 V-P-S

Foto: FISR / Vincenzo Gianfranchi