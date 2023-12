Hockey ghiaccio, Vipiteno supera Gherdeina nel derby e vola al quarto posto in Alps League

Vipiteno supera di misura Gherdeina nell’unico incontro pianificato quest’oggi nel Campionato Alps League 2023-2024. Le due compagini si sono rese protagoniste di una partita divertentissima, decisa nel secondo periodo ma contrassegnata da un grande tentativo di rimonta da parte degli ospiti.

L’avvio è roboante per i padroni di casa che, dopo appena dieci minuti, si trovano già sul 2-0, merito delle reti di Zecchetto (00:39) e di Maylan (10:10). Nel secondo turno però arriva la prima risposta degli ospiti, bravi ad accorciare le distanze con Pitschlier al 6:40, salvo però subire il 3-1 dopo meno di un giro di orologio con Capannelli (7:02). Al 3-2 di Messner, Gherdeina imbarcherà un tris pesante da recuperare, non potendo nulla al cospetto dei timbri di Cianfronte (9:49), Hackhfer (11:26) e ancora Capannelli (13:09). Un serie di reti che non scalfisce però la formazione di Miner che, al 15:21 del secondo periodo, mette a referto il 6-3 con De Luca, rimanendo in qualche modo ancora dentro la disputa.

Il team altoatesino proverà il tutto e per tutto nel terzo e ultimo tempo, accorciando ancora con DeLuca (4:46, 19:28), non trovando però la zampata finale per poter riaprire i giochi.

In virtù dei risultati odierni Vipiteno occupa la quarta posizione della classifica a quota 43 punti, mentre Gherdeina è quattordicesimo con 23. L’Alps League tornerà il 5 dicembre.

Foto: Max Pattis