Golf: Louis Oosthuizen concede il bis e vince anche al Mauritius Open 2023. 18mi Paratore e Pavan

Si è chiuso l’Afrasia Bank Mauritius Open 2023, ultimo evento dell’anno sul DP World Tour e formalmente appartenente alla stagione 2023-2024. Seconda settimana consecutiva nella quale a vincere è Louis Oosthuizen: il sudafricano esponente della LIV Golf chiude il proprio cammino con un birdie che sigilla il -17 conclusivo (68 69 65 69, 271 colpi). Con questo risultato risalirà intorno al numero 133 dell’OWGR, il ranking mondiale.

Seconda posizione per l’inglese Laurie Canter, distante due colpi nonostante un recupero al sapore di -4, il che gli permette di distanziare il terzetto a -14 composto dal connazionale Daniel Brown, dallo svedese Sebastian Soderberg (eccezionale il suo -9 odierno) e dal sudafricano Jacques de Villiers.

Sesto a -13 Jayden Schaper, ancora in quota Sudafrica, della quale fanno parte tutti gli uomini nel gruppo dei settimi, vale a dire Lyle Rowe, Darren Fichardt e Thomas Aiken, tutti a -12. -11, invece, per l’americano John Catlin, decimo in via solitaria.

In casa Italia sorridono Renato Paratore e Andrea Pavan: -4 per l’uno, -5 per l’altro, 18° posto comune e -8 totale. Il terzo degli azzurri in grado di superare il taglio, Guido Migliozzi, chiude invece a -3 dopo aver trovato un -1 domenicale.

