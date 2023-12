Golf, Oosthuizen vola al comando dell’AfrAsia Mauriutius Open ad un round dal termine

I golfisti del DP World Tour viaggiano verso la conclusione dell’ultimo torneo dell’anno solare. Siamo giunti infatti al termine del terzo round dell’AfrAsia Bank Mauritius Open 2023 (montepremi 1,2 milioni di dollari), evento nato nel 2015 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo, Sunshine Tour ed Asian Tour. Louis Oosthuizen ha preso il comando delle operazioni a 18 buche dal termine.

Il golfista sudafricano piazza un solido -7 issandosi ad un complessivo -14 (197 colpi). Il battistrada vanta una lunghezza di margine sul connazionale Jacques De Villiers e tre sull’inglese Laurie Canter. Quarta posizione con lo score di -10 per il tandem di sudafricani composto da Jayden Schaper e Jaco Prinsloo, seguiti ad un colpo da un’altra coppia di rappresentanti del golf del Sudafrica, ovvero Pieter Moolman e Lyle Rowe.

Sul percorso par 72 dell’Heritage Golf Club di Bel-Ombre (Mauritius) chiudono la top ten con -8 in ottava posizione i tedeschi Marcel Siem e Marcel Schneider, l’inglese Paul Waring ed i sudafricani Darren Fichardt e Dylan Nidoo. Sabato da dimenticare per Sebastian Soderberg. Lo svedese, leader a metà gara, incappa in un nefasto +5 di giornata che lo fa scivolare in 22esima posizione con il punteggio di -5.

Per quel che riguarda gli italiani si registra il buon -2 odierno di Renato Paratore. Il golfista romano si inerpica fino al 28° posto con lo score di -4 e domani proverà a rientrare nella top 20. Sorride anche Andrea Pavan, bravo ad issarsi in 34esima posizione con -3, mentre Guido Migliozzi inciampa in un controproducente +2 crollando in 46esima piazza con il punteggio totale di -2. Domani spazio all’ultimo e decisivo round della kermesse che anticipa il mesetto di pausa del golf internazionale.

Foto: LaPresse