Ginnastica artistica, Asia D’Amato verso il ritorno: “A parallele e trave faccio già tutto, non sento dolore”

Asia D’Amato sta proseguendo nel proprio percorso di riabilitazione dopo l’infortunio di aprile. La Campionessa d’Europa all-around nel 2022 è sembrata decisamente motivata ai microfoni di Ginnasticomania, la trasmissione sulla ginnastica artistica del canale YouTube di OA Sport: “Io sto meglio, sono felice perché piano piano sto riprendendo. Ho sofferto meno rispetto all’intervento alla caviglia. Questa è una ripresa un po’ più lunga, ma meno dolorosa. Sto riprendendo piano piano, alle parallele faccio tutto, a trave quasi, ho ripreso corpo libero e volteggio, ma non ancora tutto“.

La genovese ha già parlato del suo possibile ritorno in gara: “Vorrei rientrare già per la prima tappa di Serie A a inizio febbraio, magari a parallela e trave, e poi aumentare sempre di più gli attrezzi e arrivare in forma al momento giusto. Non sto facendo fatica, anche con la caviglia non ho avuto problemi per la ripresa e sono molto contenta“.

L’azzurra ha poi proseguito volgendo lo sguardo al futuro: “Sto riprendendo bene e spero di tornare come prima per il momento giusto. L’ultimo infortunio è stato ad aprile, è stato un colpo al cuore perché dopo che ti fai male una volta devi rifare tutto da capo per riprendere l’anno prima delle Olimpiadi: non è semplice. A me non è mai mancato il carattere e sono felice di come sto reagendo”.

Asia D’Amato era assente agli ultimi Mondiali e ha supportato da casa la gemella Alice: “Ero vicina a mia sorella durante i Mondiali. Per me era tosta, perché non è facile guardare un Mondiale da fuori. Quando potevo la sentivo, stavamo al telefono da ore e sono contenta che si è riscattata nella finale all-around. Un peccato per la qualifica, perché secondo me si giocava anche una medaglia alle parallele ma questo è lo sport, bisogna accettare tutto e andare avanti“.

Alice D’Amato è invece ritornato sugli errori commessi durante l’ultima rassegna iridata proprio agli staggi, attrezzo di cui è Campionessa d’Europa: “Durante i Mondiali ho avuto due parallele su tre che sono andate male e diciamo che la terza è andata bene, altrimenti sarei tornata amareggiata. Era meglio farla alla seconda (durante la finale a squadre, n.d.r.), visto che ci stavamo giocando una medaglia. Non importa, l’importante è che abbiamo fatto squadra, che le altre mi hanno sostenuto e che sono riuscita a fare vedere a me stessa che sono capace di farla”.

Gli obiettivi della ligure sono ben chiari: “Il mio sogno sono le Olimpiadi, farle per una seconda volta sarebbe il top del top. Prima ci sono tante gare, bisogna arrivare comunque in forma, essere preparate e lottare, perché bisogna lottare per entrare in squadra“. Di seguito la VIDEO intervista integrale ad Asia e Alice D’Amato.

VIDEO INTERVISTA ALICE E ASIA D’AMATO

Foto: Lapresse