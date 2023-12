Conegliano-Stoccarda oggi in tv, orario Champions League volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi, martedì 5 dicembre (ore 20.30), si gioca Conegliano-Stoccarda, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Tre vittorie in altrettante partite per le Pantere, che con una vittoria si garantirebbero i playoff e metterebbero in ghiaccio la prima posizione che vale l’accesso diretto ai quarti di finale.

Conegliano è ancora imbattuta in stagione, ma oggi dovrà fare il conto anche con le fatiche di un tour de force impressionante. Le Pantere infatti torneranno in campo dopo meno di quarantott’ore dallo scontro diretto di Serie A1 vinto sul campo di Novara, che permette alle ragazze di Santarelli di continuare la stagione perfetta. Le rivali di questa sono le teutoniche dello Stoccarda, che con la vittoria sul campo del Beveren mantengono accese le flebili speranze di qualificazione ai quarti.

Tedesche che arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque partite in campionato, e all’andata davanti al proprio pubblico hanno lottato con le unghie e con i denti rendendo complicata la vita alle venete (che alla fine si imposero per 3-1). Conegliano deve fare particolare attenzione all’opposta Krystal Rivers, mentre Santarelli dovrà esser bravo a capire chi ha più energia rimasta nel serbatoio.

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz MTV Stoccarda non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la terza giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 5 dicembre

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz MTV Stoccarda

PROGRAMMA CONEGLIANO-STOCCARDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera