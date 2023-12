Combinata nordica, Lamparter brucia Riiber allo sprint nella Compact di Ramsau. Tre azzurri nei 30

Johannes Lamparter si esalta davanti al pubblico austriaco di Ramsau e trionfa nella seconda gara del weekend stiriano, andata in scena con il format dell’Individual Compact per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. Il beniamino locale, dopo aver stampato il quarto miglior punteggio nel segmento di salto sul trampolino piccolo, ha poi fatto la differenza nella Gundersen sulla distanza dei 7,5 chilometri.

Back-to-back dunque per il 22enne tirolese, che bissa il successo di ieri in gara-1 (disputata con il format Mass Start e a seguire il salto) raggiungendo quota 12 affermazioni individuali nel circuito maggiore e consolidando la sua piazza d’onore in classifica generale alle spalle di Jarl Magnus Riiber. Il fuoriclasse norvegese resta infatti pettorale giallo (a +90 su Lamparter), dovendo però accontentarsi oggi della seconda posizione in un format sfavorevole per le sue caratteristiche.

Il vincitore di giornata è stato capace di anticipare la volata finale, prendendo un piccolo vantaggio nell’ultimo vero tratto in salita del terzo giro rivelatosi decisivo per la conquista del primo posto davanti a Riiber e all’austriaco Stefan Rettenegger (al secondo podio della carriera). A quasi 30″ di distacco dal terzetto di testa, il tedesco Johannes Rydzek ha regolato allo sprint il gruppo inseguitore prendendosi la quarta piazza e precedendo nell’ordine il norvegese Joergen Graabak, l’austriaco Thomas Rettenegger, l’estone Kristjan Ilves ed il teutonico Manuel Faisst.

Completano la top10 il finlandese Eero Hirvonen ed il padrone di casa austriaco Lukas Greiderer, mentre l’Italia ha concluso la Compact odierna con tre atleti in zona punti. Il migliore è stato Samuel Costa, risalito dal 37° al 23° posto subito davanti ad un convincente Aaron Kostner (da 47° a 24°, partendo però con lo stesso gap del compagno di squadra). Buona prova anche per Raffaele Buzzi, 29° dopo la deludente 42ma piazza nel salto, mentre sono rimasti fuori dalla top40 Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas, 42° e 51°.

Foto: Lapresse