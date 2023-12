Ciclocross, Emiel Verstrynge vince a Namur tra gli under 23, Agostinacchio è 15esimo

Emiel Verstrynge ha vinto la tappa di Namur valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross per quanto riguarda la categoria riservata agli under 23 al maschile. Il belga ha avuto la meglio al termine di una volata appassionante del connazionale Jente Michels, con il quale ha condiviso pressoché tutta la prova.

46:25 il tempo dei primi due per completare i sei giri previsti: Verstrynge bissa così il podio raggiunto a Dublino, quando raggiunse il secondo posto. Altro bel piazzamento invece per Michels, che finora aveva raccolto due terzi posti nelle tappe di Troyes e Dublino.

Completa il podio in terza posizione il francese Léo Bisiaux, giunto a ben 50 secondi di ritardo dalla coppia al comando. Non ha preso parte invece a questa prova l’olandese Tibor Del Grosso, che aveva vinto le prime due tappe della stagione e si era messo in testa alla classifica generale.

Il migliore tra gli italiani è stato Filippo Agostinacchio, 15esimo al traguardo con un ritardo di 1’58 ” dal vincitore. 22esima posizione per Tommaso Cafueri.

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi