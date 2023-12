Calendario sport invernali oggi: orari 17 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 17 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle, short track, slittino naturale e bob (per il bob a 4 maschile gara valida anche per gli Europei).

Dopo la discesa andata in scena ieri, saranno nove le azzurre al via del superG femminile che chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a Val d’Isere, in Francia, alle ore 11.00.

Saranno in gara Laura Pirovano con l’1, Federica Brignone con l’8, Marta Bassino col 9, Sofia Goggia col 14, Roberta Melesi col 31, Nicol Delago col 39, Monica Zanoner col 46, Teresa Runggaldier col 48 e Nadia Delago col 54. Saranno 58 le atlete al via, con 16 Paesi rappresentati.

Sofia Goggia, detentrice del pettorale rosso di leader della classifica di specialità, facendo parte del primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 14 alle ore 11:28:10. Federica Brignone ha pescato il numero 8 e partirà invece alle ore 11:15:10.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 17 dicembre

02.00 Short track, Coppa del Mondo Seoul: terza giornata – 05.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

07.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Changchun: aerials a squadre miste – eurosport.it, discovery+

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Kuehtai: singolo femminile – FIL Live TV

10.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Kuehtai: singolo maschile – FIL Live TV

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: superG femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tc maschile – Eurosport 2 HD, Rai Play 2, eurosport.it, discovery+

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cervinia: cross a squadre miste – eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

12.30 Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

13.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tc femminile – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Bob, Coppa del Mondo / Europei Innsbruck: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

Foto: LaPresse