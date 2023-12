Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 19 al 23 dicembre. Programma, tv, streaming

Ci avviciniamo al Natale e dunque, dopo alcune settimane ricche di appuntamenti, ecco un calendario monco per quanto riguarda gli sport invernali. Da oggi, con la Gran Risa, alla domenica natalizia saranno pochi gli eventi delle varie Coppe del Mondo.

Sci alpino (c’è anche la Coppa Europa) tra Courchevel e Madonna di Campiglio, snowboard a Davos e skicross le discipline che saranno in gara. Andiamo a scoprire il calendario e come seguire gli eventi in tv.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 19-23 DICEMBRE 2023

SCI ALPINO

Mar. 19/12/23 – Coppa Europa – SL maschile Obereggen (Ita) – ore 12.30, diretta tv Raisport

Gio. 21/12/23 – Coppa del mondo – SL femminile Courchevel (Fra) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 22/12/23 – Coppa del mondo – SL maschile Madonna di Campiglio (Ita) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

SNOWBOARD

Sab. 23/12/23 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Davos (Svi) – ore 14.00, diretta tv RAisport ed Eurosport

FREESTYLE

Mar. 19/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni-1 SX maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 11.45

Mer. 20/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni-2 SX maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 11.45

Gio. 21/12/23 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 22/12/23 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Foto: Lapresse