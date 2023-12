Calendario snowboard oggi in tv: orari 14 dicembre, programma PGS Carezza, streaming, italiani in gara

Inizierà finalmente oggi a Carezza con un PGS la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Le gare (maschile e femminile) sulle nevi italiane si disputeranno interamente di giovedì: alle 9.15 andranno in scena le qualificazioni, mentre alle 13.15 ci saranno le fasi finali.

In tutto saranno 17 gli italiani al via. In campo maschile scenderanno in pista Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Elias Zimmerhofer e Mike Santuari; nella gara femminile, invece, vedremo in azione Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dall’asso, Sofia Valle, Elisa Fava, Fabiana Fachin e Nadya Ochner, con quest’ultima che disputerà l’ultima gara della sua carriera.

Le fasi finali del PGS di Carezza si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport HD e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale (solo delle fasi finali).

CALENDARIO PGS CAREZZA 14 DICEMBRE

Giovedì 14 dicembre

9.15: qualificazioni maschili e femminili a Carezza (Italia)

13.15: fasi finali maschili e femminili a Carezza (Italia) – Diretta tv su Rai Sport HD

PGS CAREZZA 14 DICEMBRE, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA PGS CAREZZA 14 DICEMBRE

UOMINI: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Elias Zimmerhofer e Mike Santuari

DONNE: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dall’asso, Sofia Valle, Elisa Fava, Fabiana Fachin e Nadya Ochner

Foto: FISI/Pentaphoto