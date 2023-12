Calendario America’s Cup 2024: le date e il programma dal round robin alla finale. Si parte con la Louis Vuitton Cup

La prossima edizione della America’s Cup andrà in scena nel 2024. La competizione sportiva più antica al mondo si svolgerà nelle acque di Barcellona (Spagna). La Finale che metterà in palio la Vecchia Brocca verrà disputata al meglio delle tredici regate (conquisterà il trofeo chi ne vincerà sette) tra Team New Zealand (detentore del titolo) e la compagine che si imporrà nella kermesse degli sfidanti (Luna Rossa, Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express).

La America’s Cup inizierà sabato 12 ottobre (giorno di festa nazionale in Spagna) con due regate. Poi altre due regate il 13 ottobre e la gara 5 il 16 ottobre, seguita dalla finale della manifestazione femminile. Si riprenderà poi il 18 ottobre per un weekend di fuoco che incoronerà i nuovi Campioni. In caso di maltempo e altri problemi ci sarà tempo di concludere l’evento fino al 27 ottobre.

Il torneo degli sfidanti sarà denominato Louis Vuitton Cup e si disputerà tra agosto e settembre (le date esatte devono ancora essere definite). Vi parteciperanno cinque equipaggi: Luna Rossa, Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express. Si disputerà un doppio round robin, dove ogni squadra affronterà le altre per due volte. Le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali, la prima classificata potrà decidere chi affrontare.

Chi vincerà sette regate in semifinali si qualificherà all’atto conclusivo. Chi vincerà sette regate in finale staccherà il biglietto per il match race contro Team New Zealand per l’assegnazione della Coppa America. Le regate si disputeranno a sud delle spiagge della Barceloneta e dell’Hotel W, le gare potranno essere seguite facilmente da terra. Sul lungomare verranno allestite tribune, un villaggio per l’evento, zone vip e servizi di vario genere. Di seguito il calendario dettagliato della America’s Cup 2024.

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2024

Agosto (date esatte da definire) Regate preliminari, a Barcellona

Agosto-settembre (date esatte da definire) Louis Vuitton Cup (torneo degli sfidanti), a Barcellona

12-20 ottobre America’s Cup, a Barcellona: Team New Zealand vs Vincitrice torneo sfidanti

Foto: America’s Cup

