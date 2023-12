Calcio, vittorie di Lecce, Napoli e Torino negli anticipi della Serie A

Prosegue la 16ma giornata d’andata della Serie A 2023-2024 di calcio: negli anticipi del sabato si registrano tre vittorie interne, tutte di misura. Lecce, Napoli e Torino battono, rispettivamente, Frosinone, Cagliari ed Empoli: i primi due match finiscono 2-1, mentre l’ultimo termina 1-0.

Il Lecce piega il Frosinone per 2-1 nel finale grazie alla rete al minuto 89 di Ramadani su assist di Gallo. Nel primo tempo i salentini erano passati in vantaggio all’11’ grazie al gol di Piccoli su assist di Banda, mentre gli ospiti avevano momentaneamente pareggiato al 33′ grazie al rigore trasformato da Kaio Jorge.

Il Napoli supera per 2-1 il Cagliari in un match in cui i gol sono condensati tutti nel giro di sei minuti: vantaggio partenopeo al 69′ con Osimhen, momentaneo pareggio degli isolani al 72′ con l’ex Pavoletti, rete decisiva al 75′ di Kvaratskhelia su assist di Osimhen.

Il Torino regola l’Empoli per 1-0 in una sfida in cui, al contrario, le emozioni si concentrano tutte nella prima frazione: i granata passano in vantaggio al 25′ con il gol di Zapata su assistenza di Bellanova, ma i toscani possono recriminare per le reti annullate, entrambe per fuorigioco, al 30′ ad Ebuehi ed al 44′ a Cacace.

CLASSIFICA SERIE A 2023-2024

Inter 38

Juventus* 37

Milan 29

Napoli* 27

Roma 25

Bologna 25

Fiorentina 24

Atalanta 23

Torino* 23

Monza 21

Lazio 21

Lecce* 20

Frosinone* 19

Genoa* 16

Sassuolo 15

Cagliari* 13

Udinese 12

Empoli* 12

Hellas Verona 11

Salernitana 8

* = una partita in più

