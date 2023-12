Pallanuoto femminile, Italia-USA 17-16 dtr. Il Setterosa si riscatta nella seconda amichevole di Ostia

Il Setterosa chiude con una vittoria ai tiri di rigore per 17-16 il common training con gli USA, iniziato lunedì 11 dicembre al Centro Federale di Ostia, dove l’Italia lavorerà fino a venerdì 22 dicembre: riscattata la sconfitta patita mercoledì scorso per 8-10 nel primo dei due test amichevoli.

Le azzurre tengono testa alle statunitensi, anzi sono le ospiti ad inseguire praticamente per tutto l’incontro, con il Setterosa che chiude in vantaggio per 3-1 il primo quarto prima di farsi riacciuffare sul 4-4 a metà gara. Azzurre ancora in vantaggio per 6-5 all’ultimo intervallo, poi gli USA trovano il pareggio per 8-8 nei tempi regolamentari.

Precisione elevatissima nei tiri di rigore, dato che nelle prime otto serie tutte le atlete trovano il gol: alla trasformazione di Dafne Bettini segue poi l’errore della statunitense Raney e così le azzurre possono festeggiare il successo dai cinque metri per 17-16.

TABELLINO

Italia-Usa 17-16 dtr

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno, Gant, Bettini 1, Picozzi, Bianconi 4 (3 rig.), Palmieri, Leone, Cergol 1, Viacava, Banchelli, Cordovani, Meggiato. All. Silipo.

Usa: Johnson, Ausmus, Prentice, Fattal, Flynn 2 (1 rig.), Stefens 1, Raney 2, Nueshal 3, Romer, Glichrist, Weber, Mammolito, Longan, Sekulic. All. Krikorian.

Arbitri: Ferrari e Nicolosi.

Note: parziali 3-1, 1-3, 2-1, 2-3. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 1/3 + 3 rigori e Usa 2/6 + un rigore. Tempi regolari terminati 8-8. Ai rigori: Bianconi (I) gol, Flynn (U) gol; Tabani gol, Fattal gol; Palmieri gol, Stefens gol; Bettini gol, Raney gol; Avegno gol, Romer gol; Bianconi gol, Flynn gol; Tabani gol, Fattal gol; Palmieri gol, Stefens gol; Bettini gol, Raney fallito.

Foto: LaPresse