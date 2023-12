Calcio femminile: vittoria in rimonta della Roma sul Milan, pareggio tra Napoli e Como

La decima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile prosegue quest’oggi con lo svolgimento di altre due partite, in attesa del posticipo in programma domani tra Sassuolo e Fiorentina che completerà il quadro del primo turno del girone di ritorno.

Pesantissima vittoria in rimonta della Roma in casa allo stadio Tre Fontane per 2-1 contro il Milan, passato in vantaggio al 24′ con il rigore di Asllani prima di subire il grande recupero delle giallorosse nel secondo tempo con le reti decisive di Manuela Giugliano al 59′ e Lucia Di Guglielmo al 64′. Decima affermazione consecutiva in campionato per le campionesse nazionali in carica, che restano così a punteggio pieno con un vantaggio di 3 lunghezze sulla Juventus.

Pareggio a reti bianche invece nella seconda sfida del giorno al “Giuseppe Piccolo” di Cercola tra Napoli e Como. Con questo risultato le campane si sbloccano dopo 9 k.o. di seguito conquistando il primo punto della stagione, mentre le lombarde si trovano sempre in quinta piazza.

Foto: Lapresse