Calcio femminile, Roma battuta 3-1 dal PSG al Tre Fontane in Champions League

Arriva la seconda sconfitta per la Roma nel quarto incontro del Gruppo C di Champions League di calcio femminile. La formazione allenata da Alessandro Spugna è stata sconfitta 1-3 allo Stadio Tre Fontane dal PSG. Le francesi, già vittoriose nella sfida del Parco dei Principi di Parigi, si sono ripetute sul rettangolo verde capitolino.

Le marcature di Chawinga al 26′, di Katoto al 67′ e di Albert al 78′ hanno affossato le ambizioni delle campionesse d’Italia, a segno all’88’ con uno splendido calcio piazzato di Manuela Giugliano. Un risultato che, visto il successo dell’Ajax contro il Bayern, rende la situazione di classifica del gruppo ancor più intricata. La Roma è all’ultimo posto con 4 punti, mentre le olandesi comandano con 7. Decisive quindi le prossime sfide contro la compagine neerlandese e le tedesche per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

PRIMO TEMPO – Spugna vara un 3-5-2: Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami; Aigbogun, Giugliano, Kumagai, Greggi, Serturini; Viens, Giacinti. Risponde Precheur con un 3-4-1-2: Kledrzynek; Hunt, Samoura, De Almeida; Le Guilly, Groenen, Geyoro, Baltimore; Karchaoui; Chawinga, Katoto. Al 3′ primo squillo giallorosso: iniziativa sulla sinistra di Serturini, servizio per Viens che, in area di rigore, si gira e calcia verso Kledrzynek, brava a chiudere lo specchio della porta. Si gioca a ritmi alti e le capitoline fanno la partita, mentre il PSG agisce di rimessa, sfruttando la fisicità delle proprie attaccanti. Giugliano e Viens fanno vedere giocate sopraffine negli ultimi 30 metri, ma c’è poca concretezza nei pressi dell’area di rigore. Lo stesso non si può dire per le francesi che al 26′ sbloccano il risultato: pallone in mezzo di Geyoro per Chawinga che sbuca tra Linari e Minami e, con un fantastico colpo sotto, non dà scampo a Ceasar. La Roma tenta la reazione e due minuti dopo va vicina al pari: ottimo cambio di gioco di Serturini a premiare Giugliano, la regista penetra in area di rigore e opta per un tiro-cross per Viens quando una conclusione diretta sarebbe stata preferibile. Al 35′ altra chance per le padrone di casa: Greggi si mette in proprio e dall’out sinistro rifinisce per Viens che calcia verso la porta, ma è bravissima Kledrzynek. Il PSG prova a colpire in contropiede, ma le giallorosse sono abili in ripiegamento. La prima frazione termina sullo 0-1.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la formazione di Precheur gioca in maniera più convinta, facendo leva sulle proprie qualità dal centrocampo in su. Geyoro sugli scudi. Tuttavia, le capitoline al 57′ hanno la chance del pari con Serturini che non trova l’angolo da buona posizione. Al 67′ raddoppio delle transalpine al termine di una grande azione: Chawinga porta a spasso praticamente tutta la difesa della Roma e per Katoto è facile realizzare. Girandola di cambi che non danno grossi benefici alle campionesse d’Italia, che anzi subiscono il tris: cross di Krachaoui dalla sinistra e la neo entrata Albert trova una splendida conclusione mancina al volo che non dà scampo a Ceasar. Con orgoglio la Roma trova il gol che accorcia le distanze all’88’: magia di Giugliano su calcio di punizione, Kledrzynek non può nulla. Tre minuti di recupero non cambiano lo score, vittoria dunque del PSG per 3-1.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti

