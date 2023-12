Calcio a 5, vittorie di Sandro Abate e di L84 nell’11° turno di Serie A. Pari tra Genzano e Catania

Calato il sipario sui primi quattro incontri dell’undicesimo turno della Regular Season di Serie A 2023-2024 di calcio a 5. In attesa di quello che farà l’Olimpus Roma, si registra il successo di L84 contro il Ciampino.

Con le realizzazioni di Cuzzolino e di Raguso e l’autorete di Casassa, i padroni di casa si sono imposti, rimontando dopo la doppietta della prima frazione di Pina. Un risultato che porta momentaneamente in testa la compagine nero-verde, mentre la formazione laziale orbita nei bassi fondi della graduatoria.

Successo di misura del Sandro Abate Avellino tra le mura amiche contro la Fortitudo Pomezia. Un gol di Hozjan al 9′ ha permesso agli irpini di ottenere i tre punti e di mantenersi in zona playoff, mentre la Fortitudo deve guardarsi le spalle dalle squadre in zona playout.

Pari 1-1 tra Ecocity Genzano e Meta Catania: al gol di Fusari nel primo tempo ha risposto Bocao nella ripresa. Terza posizione per i siciliani a precedere di due lunghezze proprio l’Ecocity. Infine, affermazione in trasferta del Came Treviso 5-2 contro lo Sporting Sala Consilina: Arlan, Perazzetta, Sacon, Botosso e Ditano i marcatori tra le fila venete. Stigliano e Abdala sono stati i marcatori per i padroni di casa. Came dunque in sesta piazza in classifica generale, mentre per lo Sporting è la seconda sconfitta consecutiva.

Foto: Shutterstock