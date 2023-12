Boxe, Campionati Italiani: risultati seconda giornata, entrano nel vivo i tornei maschili

A Chianciano Terme (in provincia di Siena) proseguono i Campionati Italiani Assoluti di boxe, a cui partecipano 180 uomini e 73 donne. Nella giornata odierna sono entranti nel vivo i tornei maschili, mentre la competizione femminile si aprirà nella giornata di mercoledì. Sul ring non sono saliti big nel giro della Nazionale Italiana. Di seguito i risultati di oggi ai Campionati Italiani di boxe.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI BOXE OGGI

60 kg: Daniele Salerno vs Federico Ferro 5-0

60 kg: Giuseppe Glorioso vs Manuel Cucci 0-5

60 kg: Alessandro Gatti vs Mario Carmagnini DSQ R3 1:59 (vittoria Carmagnini)

60 kg: Leonardo Gioacchini vs Alexandriu Bindar 0-5

71 kg: Gabriele Guidi Rontani vs Lorenzo Ratemi KO R3 1:24 (vittoria Guidi)

71 kg: Cristian Borracchini vs Andrea Mingione 5-0

71 kg: Alessio Terragno vs Manuel Montanucci 4-1

71 kg: Giuseppe Rubino vs Fabrizio Tibiletti 1-4

75 kg: Remo Salvati vs Alessio Zeloni 5-0

75 kg: Daniel Marrocco vs Bohdan Dyachok 0-4

75 kg: Valerio Mantovani vs Thompson Enofe Imade RCS R2 1:50 (vittoria Mantovani)

75 kg: Tommaso Russo vs Luca Tistarelli 0-5

60 kg: Gianluca Russo vs Davide Calculli 4-3

60 kg: Danilo Barile vs Angelo Zaccariello 3-0

60 kg: Andrea Damiani vs Icaro Yuri Rusca 1-3 R2 2:11

60 kg: Angelo Sarienti vs Giuseppe Canonico 0-5

71 kg: Damiano Opomia vs Francesco Mignone 0-5

71 kg: Alessio Riccardo Zannella vs Simone Delle Foglia 3-4 R3

71 kg: Leonardo Piangerelli vs Osamwyonyi Efe 0-5

71 kg: Alessandro Calandri vs Redon Osmeni 5-0

75 kg: Mattia Testa vs Domenico Caravello 4-3 R3

75 kg: Davide Cordella vs Manuel Pieri 0-5

75 kg: Sasha Dmytro Meschini vs Petru Murarasu 5-2 R3

75 kg: Damiano Russolillo vs Lapo Pistelli 5-0

Foto: Lapresse