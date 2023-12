Boxe, Campionati Italiani: risultati quinta giornata, debuttano le donne

A Chianciano Terme (in provincia di Siena) proseguono i Campionati Italiani Assoluti di boxe, a cui partecipano 180 uomini e 73 donne. Nella giornata odierna sono iniziati i tornei femminili con la disputa dei quarti di finale. Domani spazio alle semifinali per uomini e donne, poi venerdì la conclusione con le varie finali.

Sul ring sono saliti alcuni nomi del giro della Nazionale.Rebecca Nicoli ha vinto liquidando Arianna Tonelli tra le 60 kg. Alice Cantore ha avuto la meglio su Federica Pardini tra le 63 kg. Successo per Erika Prisciandaro tra le 48 kg contro Giulia Valentino. Roberta Bonatti si è imposta contro Beatrice Desiree Furlan tra l 48 kg. Di seguito i risultati di oggi ai Campionati Italiani di boxe.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI BOXE OGGI

48 kg: Erika Prisciandaro vs Giulia Valentino 5-0

48 kg: Miria Rossetti Busa vs Giovanna Marchese 0-4

48 kg: Valeria Parracciani vs Alessia Porto 5-0

48 kg: Beatrice Desiree Furlan vs Roberta Bonatti 0-5

50 kg: Aurora Francesca Puliafico vs Valentina Biga 5-0

50 kg: Ilaria Laia vs Catalina Garofano 1-4

50 kg: Cecilia Attalla vs Rachele Fiori 2-5 R3

52 kg: Francesca Corso vs Giulia Falcone 1-3

52 kg: Stefania Cristiani vs Clara Pucciarelli 1-4

52 kg: Noemi Traniello vs Federica Arcelli 5-0

52 kg: Michel Nicol Vescovini vs Laura Borella 5-0

54 kg: Margherita Galardi vs Francesca Ricci 0-5

54 kg: Gabriela Laudano vs Camilla Viaro 1-4

54 kg: Valeria Bosco vs Teresa Pia Oncia 0-5

57 kg: Biancamaria Tessari vs Siria Salvadori 5-0

57 kg: Silvia Nocentini vs Margherita Lavazza 0-5

57 kg: Yasmin Arrab vs Valentina Moccia 0-5

57 kg: Asia Farina vs Maddalena Barretta 0-5

60 kg: Rebecca Nicoli vs Arianna Tonelli RSC R2 2:57 (vince Nicoli)

60 kg: Marta Masini vs Martina Caruso 0-5

60 kg: Alice Montefusco vs Michela Maria Svarca 0-5

60 kg: Federica Zanellato vs Donatella Ferrante 0-5

63 kg: Elena Gelsi vs Letizia Pallotta 4-1

63 kg: Alice Cantore vs Federica Pardini 5-0

63 kg: Alice Moro vs Valentina Marra 0-5

66 kg: Alice Vecchiato vs Rosalba Marcone 5-0

66 kg: Maddalena Minopoli vs Francesca Pia Regione 4-1

75 kg: Cristina Gregorio vs Alessandra Invernizzi 5-0

Foto: Lapresse