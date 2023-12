Boxe, Campionati Italiani: risultati quarta giornata, si entra nel vivo con i quarti di finale

A Chianciano Terme (in provincia di Siena) proseguono i Campionati Italiani Assoluti di boxe, a cui partecipano 180 uomini e 73 donne. Nella giornata odierna sono entranti nel vivo i tornei maschili con la disputa dei quarti di finale, mentre la competizione femminile si aprirà nella giornata di domani. Gli uomini torneranno in scena giovedì per le semifinali, poi venerdì spazio agli atti conclusivi. Sul ring non sono saliti big nel giro della Nazionale Italiana. Di seguito i risultati di oggi ai Campionati Italiani di boxe.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI BOXE OGGI

60 kg: Daniele Salerno vs Manuel Cucci 5-0

60 kg: Mario Carmagnini vs Alexandru Bindar 0-5

60 kg: Gianluca Russo vs Danilo Barile WO (vince Russo)

60 kg: Icaro Yuri Rusca vs Giuseppe Canonico 0-5

71 kg: Gabriele Guidi Rontani vs Cristian Borracchini 5-0

71 kg: Alessio Terragno vs Fabrizio Tibiletti 1-4

71 kg: Francesco Mignone vs Simone Delle Foglie 4-1

71 kg: Osamwyonyi Efe vs Alessandro Calandri 0-5

75 kg: Remo Salvati vs Bohdan Dyachok 5-0

75 kg: Valerio Mantovani vs Luca Tistarelli 4-1

75 kg: Sasha Dmytro Meschini vs Damiano Russolillo WO (vince Russolillo)

86 kg: Luca Iovoli vs Komi Paul Amefiam 5-0

86 kg: Andrea Bertoni vs Christian Ressa 0-5

86 kg: Miguel Bachi vs Ousmane Fall El Hadji 3-0 R2 0:59

86 kg: Manuel Gucciardello vs Giovanni Galluzzo 5-0

+92 kg: Dmytro Tonyshef vs Lorenzo Applauso 5-0

+92 kg: Valerio Fiore vs Antonino Parrinello 0-5

+92 kg: Matteo Mariotti vs Osvaldo Maria Finizio 3-1

+92 kg: Davide Cacchiarelli vs Otmane Khaldoun 4-1

Foto: Lapresse