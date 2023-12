Boxe, Campionati Italiani: risultati terza giornata. Baldassi avanza

Terza giornata di Campionati Italiani Assoluti di boxe, che stanno continuando in quel di Chianciano Terme (Siena). Ancora soltanto settore maschile in scena, con quello femminile che vedremo sul ring solo a partire dalla quinta giornata, quella di mercoledì.

Si rivede l’unico dei big (nel senso che fa parte del giro della Nazionale in senso stresso), Michele Baldassi, che avanza in semifinale nei 57 kg; quarti per larga misura in archivio anche nelle altre categorie. Di seguito i risultati integrali di oggi.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI BOXE OGGI

51 kg

Ledio Hoxha-Andrii Ilika 1-4

Marco Demontis-Marco Sollero 0-5

54 kg

Vincenzo Rossi-Mouhcine Sabri 0-5

Demian Mangiarella-Sergio Pranteddu 0-5

Badr Eddine Bouraouia-Salvatore Di Noto 5-0

57 kg

Michele Baldassi-Iacopo Agnifili 5-0

Mattia Firinu-Daniel Dhima 4-1

Elia Gomboli-Andrii Burlaka 0-5

Joshua Lodato-Youssef Al Mourchid 0-5

63,5 kg

Giacomo Giannotti-Enrico Bezzi 5-0

Matteo Golini-Ernis Abazi walkover

Cristian Sollima-Francesco Cavazza 3-4 R3

Stefano Cipolla-Fabio Reitano 1-4

67 kg

Gerardo Scalcione-Patrizio Casini 1-4

Samuele Sanzone-Nourddinne Amanaa 0-5

Achraf Lekhal-Emanuele Molaro 4-1

Antonio Scatena-Simo Josipovic 0-5

80 kg

Gerlando Tumminello-Luca Patano 5-0

Abdelmonim Jouhari-Tommaso Vanin 5-2 R3

Filippo Aveni-Davide Francesco Bep a Dong 5-0

Marco Kevin Addario-Antonino Agatino Adonia 5-0

92 kg

Mattia Facchini-Gabriel Capone: vince Facchini per combattimento interrotto nella prima ripresa

Dario Alfonsi-Alessandro Marcandelli Silas 1-4

Imam Bouhouch-Francesco Coppola 4-1

Salvatore Marginesu-Francesco Carlozzo 1-4

86 kg

Komi Paul Amefiam-Marco Coscia: vince Amefiam per combattimento interrotto nella seconda ripresa

Matteo Giampà-Manuel Gucciardello 0-5

92+ kg

Lorenzo Applauso-Gadiel Andres Valente Rodriguez 4-3 R3

Damiano Ranucci-Osvaldo Maria Finizio 0-5

Jashar Dyrma-Davide Cacchiarelli 0-5

Foto: FPI