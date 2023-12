Boxe, Campionati Italiani: risultati prima giornata, Baldassi apre con una vittoria

A Chianciano Terme (in provincia di Siena) sono incominciati i Campionati Italiani Assoluti di boxe, a cui partecipano 180 uomini e 73 donne. Nella giornata odierna sono iniziati i tornei maschili, mentre la competizione femminile si aprirà tra un paio di giorni. Michele Baldassi era il big di giornata impegnato sul ring e ha aperto con una vittoria contro Matteo Spaventi per 5-0 tra i 57 kg. Nella medesima categoria si registrano i successi di Roberto Joel Betancourt, Alex Iengo, Gyonatan Kodra, Jason Amato, Devid Pazzagli, Pasquale Dicuonzo, Giacomo Benfatto.

Passando tra i 63,5 kg, invece, hanno festeggiato Salvatore Piacentino, Matteo Golini, Ernis Abazi, Cristian Sollima, Francesco Cavazza, Stefano Cipolla, Tommaso Niscola. Tra i 71 kg si sono imposti Angel Dimitrov Chavdrov, Issam Gaidi, Alessandro Calandri. Tra i 67 kg sono arrivati i sigilli di Patrizio Casini, Pasquale Montalto, Francesco Carpinteri, Achraf Lekhal, Emanuele Molaro, Antonio Scatena, Simo Josipovic. Di seguito i risultati di oggi ai Campionati Italiani di boxe.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI BOXE OGGI

57 kg: Michele Baldassi vs Matteo Spaventi 5-0

57 kg: Roberto Joel Betancourt vs Iacopo Agnifili 4-1

57 kg: Alex Iengo vs Mattia Firinu 5-0

57 kg: Gyonatan Kodra vs Daniel Dhima 4-1

57 kg: Jason Amato vs Elia Gomboli 5-0

57 kg: Devid Pazzagli vs Andrii Burlaka 5-0

57 kg: Pasquale Dicuonzo vs Joshua Lodato 5-0

57 kg: Giacomo Benfatto vs Youssef Al Mourchid 5-0

63,5 kg: Salvatore Piacentino vs Enrico Bezzi 5-0

63,5 kg: Matteo Golini vs Yessin Jhinaoui 5-0

63,5 kg: Ernis Abazi vs Danilo Mosconi 4-3 R3

63,5 kg: Cristian Sollima vs Jacopo Tarantino SC R1 2:13

63,5 kg: Francesco Cavazza vs Hamza Houari Chihi 4-1

63,5 kg: Stefano Cipolla vs Bruno Pinna 4-1

63,5 kg: Tommaso Niscola vs Fabio Reitano 4-1

71 kg: Angel Dimitrov Chavdrov vs Lorenzo Ratemi 5-0

71 kg: Issam Gaidi vs Francesco Mignone 5-0

71 kg: Alessandro Calandri vs Emanuele Leonzi 4-1

60 kg: Pietro Ciaglia vs Federico Ferro 5-0

67 kg: Patrizio Casini vs Walter Enzo Paladina 5-0

67 kg: Pasquale Montalto vs Samuele Sanzone 4-1

67 kg: Francesco Carpinteri vs Nourddinne Amanaa 5-0

67 kg: Achraf Lekhaòl vs Gianni Doria Yao Kouadio 5-2 R3

67 kg: Emanuele Molaro vs Elia Gironelli 5-0

67 kg: Antonio Scatena vs Raffaele Manzo 5-0

67 kg: Simo Josipovic vs Domenico Reina 3-1

75 kg: Alessio Zeloni vs Faouzi Nahi 5-0

75 kg: Salvatore Vacca vs Damiano Russolillo 5-0

80 kg: Giovanni Monti vs Luca Patano 5-0

80 kg: Abdelmonim Jouhari vs Lorenzo Banti 4-1

80 kg: Gjon Ramaj vs Tommaso Vanin 5-0

80 kg: Ivan Gimmi vs Filippo Aveni 5-0

80 kg: Ayodele Araba vs Davide Francesco Bep a Dong 5-0

80 kg: Marco Kevin Addario vs Victor Cobzaru 5-0

80 kg: Daniel Wolak vs Antonino Agatino Adonia 5-0

Foto: FPI