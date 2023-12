Biathlon, IBU Cup Sjusjoen 2023: nelle sprint 14ma Michela Carrara e 16° Daniele Cappellari

Si apre a Sjusjoen, in Norvegia, la terza tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nelle sprint odierne si registrano il 14° posto di Michela Carrara nella 7.5 km femminile e la 16ma posizione di Daniele Cappellari nella 10 km maschile.

Nella 7.5 km sprint femminile si assiste alla doppietta francese, con Oceane Michelon prima in 21:25.0 (10/10 al tiro), e Jeanne Richard seconda in 21:40.0 (9/10 al tiro), a 15.0, mentre completa il podio la norvegese Gro Randby, terza in 21:42.6 (1 errore), a 17.6.

Quattro azzurre vanno a punti: Michela Carrara, 14ma in 22:20.2 (2 errori in piedi), a 55.2, Linda Zingerle, 28ma in 22:59.8 (10/10 al tiro), a 1:34.8, Martina Trabucchi, 32ma in 23:09.9 (8/10 al tiro), a 1:44.9, e Sara Scattolo, 40ma in 23:44.4 (3 errori in piedi), a 2:19.4, mentre non si qualifica per l’inseguimento di venerdì Ilaria Scattolo, 63ma in 25:43.6 (6/10 al tiro), a 4:18.6.

Nella 10 km sprint maschile arriva il successo del tedesco Simon Kaiser, primo in 24:26.4 (10/10 al tiro), davanti ai norvegesi Johan-Olav Botn, secondo in 24:43.2 (due errori in piedi), a 16.8, e Mats Oeverby, terzo in 24:44.9 (9/10 al tiro), a 18.5.

Anche in questo caso sono quattro gli azzurri a punti: Daniele Cappellari, 16° in 26:04.2 (2 errori), a 1:37.8, David Zingerle, 28° in 26:38.9 (8/10 al tiro), a 2:12.5, Christoph Pircher, 36° in 26:52.8 (3 errori), a 2:26.4, e Cedric Christille, 39° in 27:00.7 (1 errore in piedi), a 2:34.3, ma si qualifica per l’inseguimento di venerdì anche Michele Molinari, 48° in 27:17.3 (8/10 al tiro), a 2:50.9, infine non parte Marco Barale.

ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM SPRINT FEMMINILE

1 7 MICHELON Oceane FRA 0 0 0 21:25.0

2 5 RICHARD Jeanne FRA 0 1 1 21:40.0 +15.0

3 28 RANDBY Gro NOR 1 0 1 21:42.6 +17.6

14 23 CARRARA Michela ITA 0 2 2 22:20.2 +55.2

28 39 ZINGERLE Linda ITA 0 0 0 22:59.8 +1:34.8

32 9 TRABUCCHI Martina ITA 1 1 2 23:09.9 +1:44.9

40 53 SCATTOLO Sara ITA 0 3 3 23:44.4 +2:19.4

63 81 SCATTOLO Ilaria ITA 3 1 4 25:43.6 +4:18.6



ORDINE D’ARRIVO 10 KM SPRINT MASCHILE

1 22 KAISER Simon GER 0 0 0 24:26.4

2 55 BOTN Johan-Olav NOR 0 2 2 24:43.2 +16.8

3 43 OEVERBY Mats NOR 1 0 1 24:44.9 +18.5

16 18 CAPPELLARI Daniele ITA 1 1 2 26:04.2 +1:37.8

28 85 ZINGERLE David ITA 1 1 2 26:38.9 +2:12.5

36 9 PIRCHER Christoph ITA 1 2 3 26:52.8 +2:26.4

39 30 CHRISTILLE Cedric ITA 0 1 1 27:00.7 +2:34.3

48 57 MOLINARI Michele ITA 0 2 2 27:17.3 +2:50.9

DNS 97 BARALE Marco ITA NON PARTITO

Foto: LaPresse