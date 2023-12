Biathlon, IBU Junior Cup: Fabiana Carpella terza nella Sprint in Val Ridanna. 9° Betemps

Prima giornata che va in archivio per la seconda tappa della IBU Junior Cup, di scena sulle nevi in Val Ridanna. Due le Sprint che si sono tenute quest’oggi e podio per l’Italia grazie a Fabiana Carpella, giunta terza nella specialità dei due poligoni.

La trentina di Lago di Tesero ha commesso un solo errore nella serie in piedi e concluso con 24.5 di ritardo dall’austriaca Anna Andexer (0+1). A completare il podio è stata la tedesca Alma Siegismund a 19.5, con due sessioni di tiro “immacolate”. Parlando delle altre azzurre, Birgit Schoelzhorn ha terminato decima a 1:31.5 con zero errori, mentre Astrid Plosch ventesima a 2:23.7 con un errore, Sophia Zardini 25ª a 2:53.3 con un errore, Francesca Brocchiero 28ª a 3:00.7 con un errore e Gaia Brunelllo 49ª a 4:09.7 con tre errori.

Venendo alla gara maschile, il migliore in casa Italia è stata nuovamente Nicolò Betemps, che dopo il trionfo nell’individuale di Pokljuka si è confermato su buoni livelli, ottenendo il doppio zero, ma non avendo una prestazione sugli sci stretti così esaltante. Ecco spiegati i 59″ di ritardo. Il successo è andato al croato Matija Legovic che, nonostante due errori nelle serie di tiro, è riuscito a prevalere con 11.0 di margine sul kazako Vadim Kurales (0+0) e 30.7 sul polacco Marcin Zawol (0+1).

Parlando degli altri atleti nostrani, Felix Ratschiller si è classificato 12° a 1:36.8 con due errori, mentre Davide Compagnoli ha concluso 14° (0+0) a 1:39.1. Più indietro il resto della truppa tricolore: Fabio Piller Cottrer 42° (1+2) a 3:01.0, Cesare Lozza 48° (0+3) a 3:26.4, Thomas Daziano 68° (0+1) a 4:07.4 e Lorenzo Solero 72° (3+2) a 4:12.8.

Foto: Pentaphoto/FISI