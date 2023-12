Biathlon, IBU Cup Idre 2023: nelle pursuit 10ma Martina Trabucchi e 14° Daniele Cappellari

Si è chiusa oggi ad Idre, in Svezia, la seconda tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nelle pursuit in programma si sono registrati il 10° posto di Martina Trabucchi nella 10 km femminile ed il 14° di Daniele Cappellari nella 12.5 km maschile.

Nella 10 km pursuit femminile il successo è andato alla norvegese Jenny Enodd, prima in 33:41.6 (20/20 al tiro), davanti alla connazionale Karoline Erdal, seconda (16/20 al tiro), battuta per 39.6, ed alla svedese Ella Halvarsson, terza (4 errori) a 51.4. La miglior italiana è stata Martina Trabucchi, decima (18/20 al tiro) a 1:59.2, davanti a Michela Carrara, 11ma (7 errori) a 2:08.2, ma è andata a punti anche l’altra azzurra in gara, Linda Zingerle, 24ma (16/20 al tiro) a 3:27.5.

Nella 12.5 km pursuit maschile è arrivato il successo norvegese con Johan-Olav Botn, primo in 36:16.6 (15/20 al tiro), davanti al tedesco Philipp Horn, secondo (4 errori), superato per 15.0, ed all’altro norvegese Martin Uldal, terzo (18/20 al tiro) a 32.4. L’unico azzurro ad andare a punti è stato Daniele Cappellari, 14° (3 errori) a 2:41.2, mentre non ce l’hanno fatta Cedric Christille, 41° (7 errori) a 6:18.8, Christoph Pircher, 42° (4 errori) a 6:25.8, e Michele Molinari, 46° (12/20 al tiro) a 6:51.7.

ORDINE D’ARRIVO 10 KM PURSUIT FEMMINILE

1 21 ENODD Jenny NOR 0 0 0 0 0 33:41.6

2 1 ERDAL Karoline NOR 3 0 1 0 4 +39.6

3 4 HALVARSSON Ella SWE 0 1 2 1 4 +51.4

10 23 TRABUCCHI Martina ITA 1 0 0 1 2 +1:59.2

11 5 CARRARA Michela ITA 2 1 2 2 7 +2:08.2

24 7 ZINGERLE Linda ITA 1 0 2 1 4 +3:27.5

ORDINE D’ARRIVO 12.5 KM PURSUIT MASCHILE

1 2 BOTN Johan-Olav NOR 2 1 1 1 5 36:16.6

2 1 HORN Philipp GER 1 1 1 1 4 +15.0

3 18 ULDAL Martin NOR 0 0 1 1 2 +32.4

14 27 CAPPELLARI Daniele ITA 0 1 1 1 3 +2:41.2

41 43 CHRISTILLE Cedric ITA 1 3 1 2 7 +6:18.8

42 60 PIRCHER Christoph ITA 0 0 1 3 4 +6:25.8

46 40 MOLINARI Michele ITA 3 1 2 2 8 +6:51.7

